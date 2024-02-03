Поколение выгоревших: почему сотрудникам неинтересно расти в компании

Последние 10 лет многие работодатели жалуются на то, что к ним приходят «зеленые» специалисты без опыта, мотивации и желания работать. Они не приносят пользы компании, но при этом хотят много зарабатывать. По мнению The Wallstreet Journal, таким работникам неинтересно прикладывать усилия к своему росту в команде, а это сказывается на их продуктивности. Что на это повлияло, какие последствия может принести и как избежать найма таких сотрудников, рассказал Сергей Заволоко, CEO и основатель дизайн-студии Sinners.

Почему ожидания работодателей и молодых специалистов не совпадают

Согласно исследованию консалтинговой компании Kontakt InterSearch Russia, проведенному среди 541 компаний и 1008 студентов и выпускников российских вузов, 71% работодателей считают необоснованными ожидания соискателей и недовольны их нежеланием выкладываться на работе. А молодежь (94% респондентов) считают деньги главным критерием при выборе места работы. С первого дня трудоустройства они хотят 30−50 тыс. руб. на руки, удаленную работу или занятость по гибкому графику. Охотно уходят из компании через год-два (63%).

62% работодателей уверены: так происходит из-за того, что молодые специалисты не умеют планировать свое время и им катастрофически не хватает знаний. Но на нежелание миллениалов и зуммеров вовлеченно работать и развиваться в команде повлияло еще вот, что:

1. Мода на «выгорание». В центральной части России, особенно в Москве и Санкт-Петербурге (частично в регионах) есть целый пласт «выгоревших» людей, которые регулярно чувствуют себя «не в ресурсе». На деле же это не всегда реальная депрессия или стресс, диагностированные специалистом, а зачастую нежелание держать себя в тонусе и развиваться.

2. Озабоченность трендом mental health. В результате событий 2020−2021 года постковидная риторика привила многим mental health-оправдания разной степени тяжести. Особенно активно эту тему подхватили люди 23−27 лет. Они привыкли соблюдать баланс между нахождением дома и на улице, развлечениями и работой и сделали это частью свой жизни. Стало модным отдавать приоритет себе и своим интересам, а не работе.

В регионах этот тренд еще не такой явный. У молодых соискателей из небольших городов выше мотивация, нет заоблачных планок и «выгорания». Они устали от серого окружения и стремятся к чему-то большему, стараются на работе. Всеми mental health-привычками они «заражаются» примерно спустя три года проживания в центральных регионах. Поэтому работодателям стоит задуматься над тем, чтобы захантить таких сотрудников.

3. Когнитивные искажения на фоне трендов. В последние годы популярным стало не только ментальное здоровье, но и смежные тематики: осознанное потребление, экология, психология, фитнес, фуд, ЗОЖ в целом. Множество блогеров сошлись во мнении, что людям необходимо познать свой внутренний мир, заглянуть в себя. И если одним удалось удержать баланс и здесь, то у других сформировался явный «перекос» на фоне тренда. Поскольку у риторики «познай мир» и «делай только то, что ты действительно хочешь» масса разночтений. Положительные, на первый взгляд, стремления к самопознанию, духовности, борьбе со стрессом в определенный момент обрели характер манифестаций, исказились. Хайп стал частью культурного кода современной молодежи.

4. Злоупотребление новыми возможностями. Онлайн-обучение, дистанционка, новые форматы удаленной работы — всё это открыло новые возможности для тех, кому раньше обучение в престижном вузе и хорошая работа были недоступны по разным причинам. Но многие также и в этом вопросе «перегнули».

Зачем каждый день стоять в пробках, часами добираться на работу в жару и в холод, прозябать в душном офисе, заниматься тим-билдингом и взращивать в себе корпоративные ценности компании, если можно сразу претендовать на комфортные условия удаленки.

Еще сыграла свою роль и реклама с пестрящими повсюду заголовками в духе «От наемного работника к инвестору за 5 простых шагов», «Подарим акции на Х руб. при открытии счета». Молодые специалисты считают работу по найму вынужденным промежуточным шагом, который поможет им набраться опыта. Они не стремятся расти в команде, приносить компании пользу и не понимают, что предпринимательство подходит далеко не всем. Вместо этого можно построить успешную карьеру.

Каковы последствия этих трендов для работодателя

Требования выше рынка. Если соискатели регулярно путешествуют, меняют локации — растет нагрузка на жизнь с учетом плавающего курса, а значит, у них будут более высокие требования по ставкам;

Если соискатели регулярно путешествуют, меняют локации — растет нагрузка на жизнь с учетом плавающего курса, а значит, у них будут более высокие требования по ставкам; Снижение рентабельности. Высокие расходы на сотрудника при минимальной отдаче равно снижению прибыли бизнеса.

При этом мы видим тренд на скорость. Сокращаются сроки на выполнение задач, сжимаются тайминги. Всем нужно быстрее произвести, спроектировать, выпустить. Разумеется, бизнес не будет подстраиваться под запросы соискателей на 100%. Рынок труда урегулирует спрос и предложение, в результате чего на нем останутся:

тимлиды, топ-менеджеры и другие крутые специалисты, которые мастерски «вытаскивают» всю команду, двигают компанию в нужном русле, генерируют идеи, творчески их реализовывают и т. д. ;

; A-Players (эйплееры) — мотивированные и вовлеченные сотрудники, которые нацелены на результат;

B-Players (биплееры), если вырастут в A-Players. Работникам, которые хорошо выполняют свои задачи, придется научиться работать с проактивностью и ответственностью за результат. В противном случае они превратятся в C-Players (сиплееров) — сотрудников, которые просто выполняют свою работу, и вскоре уйдут с рынка.

Какие избежать найма «выгоревших» и непроактивных сотрудников?

Чтобы определить «ваш» ли кандидат, предложите ему:

Выполнить тестовое задание

Топовые сотрудники и эйплееры заинтересованы в трудоустройстве в компанию. Они предварительно изучают ее место на рынке, корпоративные ценности, деятельность, принципы работы. Они с удовольствием выполняют тестовые задания, проявляются, стараются принести пользу бизнесу уже на этапе найма. Если кандидат отказывается от оплачиваемого тестового задания, то, скорее всего, это не наш эйплеер.

Пройти краш-тест на собеседовании

Вопросы, которые стоит задать на собеседовании:

Как часто ты слышишь в свой адрес вопрос «Тебе больше всех надо?» или тебе кажется, что окружающие так думают про тебя? В каких ситуациях?

Как ты считаешь, насколько оправдано брать на себя дополнительную нагрузку в совместной работе с коллегами? Почему? В каких ситуациях, на твой взгляд, этого делать, точно не стоит?

Приведи пример, когда ты пожертвовал/а личными целями ради достижения целей команды?

Бывали ли у тебя ситуации, когда ты сделал/а для клиента что-то, что не обязан/а был/а делать (сверх обязательного, сверх положенного)? Какие цели преследовал/а? Что именно делал/а?

Когда в работе у тебя возникают сложности, что помогает тебе идти до конца?

Как восстанавливаешь силы после сложных рабочих задач?

Какой фактор для тебя является самым важным, чтобы чувствовать себя счастливым/ой на работе?

Такие вопросы — своего рода проверка на перфекционизм, трудоголизм, ОКР. Это важные черты эйплеера. Если человеку, например, постоянно задают вопрос «‎Тебе больше всех надо?», то это подходящий кандидат.

Что важно учитывать молодым специалистам, которые решили строить карьеру?

Выбрал позицию — попробуй в ней себя реализовать

Иногда новичку сложно понять, подходит ли ему специализация, потому что у него небольшой набор компетенций. Он испытывает дискомфорт, начинает сомневаться, что нашел работу мечты и задумывается о смене позиции. На деле же он лишает себя возможности проявиться.

Поиски себя как специалиста могут длиться долго. В результате новичок может «прыгать» с одной позиции на другую, так и не набравшись нужного уровня компетенций, опыта ни на одной из них. Это не принесет пользы ни ему, ни работодателю. На выбранной позиции необходимо погрузиться в профессию максимально глубоко. Только это поможет понять, подходит ли она вам.

Не относись к месту работы компромиссно

Если сотрудник мечтает работать в определенной компании, но его по тем или иным причинам туда не берут, не стоит сразу бежать к конкурентам. Это непременно вызовет дискомфорт. Лучше прокачать скиллы, поработать над ошибками. Работать нужно в love-бренде. Тогда и мотивация, и вовлеченность выше. Работа в компании мечты дарит энергию, мотивацию. Любая компромиссная работа всегда временная, она не поможет перестать хотеть работать в любимом бренде.

Учитывай ценности компании

Часто соискатели выбирают работодателя исключительно по деятельности компании: чем занимается, какой оклад предлагает, на какие позиции можно вырасти. Но крайне важно учитывать эмоциональные, корпоративные ценности бренда. Между работодателем и соискателем должен быть ментальный мэтч, коннект, общие взгляды и т. д. В таком случае работа превращается в удовольствие, повышается вовлеченность сотрудника.

Ищи источники энергии

Чтобы избежать выгорания, у специалиста обязательно должно быть хобби. Однажды мы заметили, что у нас сильно страдают руководители. Они перерабатывают и ничего не видят, кроме дома и офиса. Мы решили помочь коллегам найти своё увлечение. Кого-то отправили на рейв-тусовку, кого-то — на диджейские курсы. Каждый из них нашел для себя источник энергии и вдохновения. Наши дизайнеры обнаружили, что умеют не только рисовать, но и лепить из глины, скульпить и т. д.

Подведем итоги: почему работодателям нельзя игнорировать тренды

Прогрессивный топ-менеджер попросту не сможет игнорировать тенденции: когнитивное искажение, хайп и другие тренды. Ведь со временем они становятся стандартом в обществе, который формируют лидеры мнений. Мир меняется и «у руля» остаются те, кто быстро к этому адаптируется. Работодателю важно найти компромисс с сотрудниками, например, работать быстро, в формате спринтов, а оставшееся время использовать для отдыха, погружения в себя, массажа, занятий йогой, посещения спортзала. Такой подход позволяет не противоречить трендам, сохранить бизнес и талантливых сотрудников.