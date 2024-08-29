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29.08.2024 в 07:20

Поисковики сократили выдачу ссылок на YouTube

Теперь в первую очередь выходят ссылки на отечественные платформы

YouTube перестал занимать первые строчки в поисковиках. Теперь при запросах пользователей на видеоконтент в первую очередь выходят ссылки на отечественные платформы — Rutube, «VK Видео». Об этом сообщают «Известия».

Так, «Яндекс» добавил функцию «Без YouTube» — фильтр показывает ролики только с тех платформ, где нет проблем с загрузкой контента. При этом пользователи сами решают, включить фильтр или нет. В компании добавили, что алгоритмы могут учитывать, например, регион и тип устройств, на которых пользователи сталкиваются с медленной загрузкой.

В пресс-службе Rutube рассказали изданию, что с начала августа поисковый трафик платформы вырос в два раза. Кроме того, увеличилась доля прямых заходов на сайт видеохостинга. Авторы контента активно используют Rutube для продвижения роликов — в период с 15 по 27 августа на платформу было перенесено около 2 млн. видео.

По данным TelecomDaily, в топ-5 наиболее просматриваемых сервисов помимо YouTube (90% аудитории) также попали «VK Видео» (2-е место и 51% зрителей), Rutube — (3-е место с долей в 33%), «Дзен» — (4-е место и 30%) и «Видео ОК» — (5-е место и 9%). Рост аудитории отечественных платформ ожидаемо ускорился на фоне замедления работы YouTube, отмечают в компании.

Ранее сообщалось, что за последний месяц среднее время, которое российские пользователи проводили на YouTube, снизилось с 52 до 38 минут. Среднесуточный охват платформы за тот же промежуток времени сократился.

YouTube
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