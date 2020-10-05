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05.10.2020 в 12:30

Исследование: подростки хотят работать в продажах, рекламе и PR

В пандемию несовершеннолетние стали искать работу почти в 3 раза чаще

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Во время пандемии подростки стали чаще искать работу, пишет «Газета.ru» со ссылкой на исследование HeadHunter. С 1 апреля по 29 сентября этого года их число выросло в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом.

По данным hh.ru, соискатели в возрасте от 14 до 18 лет чаще всего ищут работу в продажах, среди административного персонала, в области маркетинга, рекламы и PR. Вошли в топ интересующих профобластей и информационные технологии, а также транспорт, логистика, бухгалтерия, туризм и сельское хозяйство.

Ожидаемая зарплата 58% соискателей на hh.ru — до 35 тыс. рублей, 30% просили от 35 до 70 тыс. рублей, 9% хотят получать больше 100 тыс. рублей. Большинство работодателей (68%) готовы предложить от 30 тыс. рублей, 22% — от 55 тыс. рублей, 6% платят от 85 тыс. рублей, и 5% — свыше 115 тыс. рублей.

Ранее в «Работа.ру» выяснили, что почти 80% россиян ищет подработку в дополнение к основному источнику дохода. 14% опрошенных отметили, что уже заняты на дополнительной работе. Еще 65% респондентов указали, что хотели бы найти подработку в ближайшем будущем. 8% опрошенных хотели бы подработать маркетологом.

работа Подростки
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