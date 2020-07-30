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30.07.2020 в 08:00

Почти 80% россиян ищут подработку

8% опрошенных хотели бы подработать маркетологом

Почти 80% россиян хотели бы подрабатывать или уже имеют дополнительный источник дохода. Чаще всего наши соотечественники подрабатывают водителями или курьерами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Работа.ру.

14% опрошенных отметили, что уже заняты на дополнительной работе. Еще 65% респондентов указали, что хотели бы найти подработку в ближайшем будущем. В тоже время каждый пятый участник исследования не нуждается в дополнительном заработке.

Самой популярной дополнительной занятостью стала работа водителя — ее отметили 14% респондентов. На втором месте — курьеры (13%), 12% указали, что хотели бы заниматься в дополнение к основной деятельности преподаванием или репетиторством, маркетологом хотели бы подработать 8% опрошенных. Менее 10% отметили следующие виды подработок: строители или разнорабочий, компьютерный мастер и официант. Некоторые опрошенные сообщали, что согласны на любую дополнительную занятость в удаленном формате.

Большинство респондентов (32%) хотело бы увеличить доход с помощью подработки на 30−50%. 22% опрошенных будет достаточно получать на 10−30% больше, чем обычно, а 19% жителей России хотели бы иметь более 50% дополнительного заработка. 24% участников исследования рассчитывают увеличить доход на подработке в 2 раза и более. Только 3% респондентов хотели бы получать прибавку к основной зарплате менее 10%.

Ранее «Авито Работа» выяснила, что самые выгодные предложения по подработке перед Новым годом находятся в транспортной сфере, автомобильном бизнесе или автопроизводстве. Здесь в новогодних вакансиях можно рассчитывать на зарплату в 46 200 рублей в месяц.

Rabota.ru Курьер подработка
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