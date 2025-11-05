Publicis Groupe займется медиапланированием для бизнеса по выпуску мороженого Unilever

Подразделение мороженого Unilever, готовящееся к выделению в самостоятельную компанию, назначило Publicis Groupe глобальным агентством по медиапланированию и закупкам. Партнерство охватывает ключевые направления стратегии, планирования и размещения рекламы. Об этом сообщает Marketing-Interactive.

В рамках соглашения Publicis будет управлять медиаактивностями в ведущих для категории рынках — Китае, Индии и Индонезии. Агентство займется унификацией подходов к закупкам и оптимизацией эффективности рекламных инвестиций.

До этого медиааккаунты Unilever были распределены между несколькими глобальными агентскими сетями — включая Publicis, Dentsu и Interpublic. Новое соглашение закрепляет за Publicis лидирующую роль в управлении рекламными бюджетами подразделения мороженого.

Новая компания, которая получит название Magnum Ice Cream Company, готовится к листингу на биржах Амстердама, Лондона и Нью-Йорка. Отделение подразделения — часть стратегии Unilever по фокусировке бизнеса на приоритетных категориях.

О планах по выделению производства мороженого в отдельную компанию в компании сообщили в марте 2024 года. Unilever сохранит долю менее 20% в новом бизнесе на срок до пяти лет, обеспечивая постепенный переход к полному отделению. В портфель Magnum Ice Cream Company войдут бренды Magnum, Ben & Jerry’s, Cornetto и Heartbrand.

Unilever планирует завершить выделение бизнеса по выпуску мороженого Magnum Ice Cream Company к 6 декабря 2025 года.