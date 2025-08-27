Sostav.ru

27.08.2025 в 06:50

Подготовка к школе повысила онлайн-продажи

Больше всего подскочили продажи канцелярии и одежды

Последние недели августа продажи в интернет-магазинах и на маркетплейсах в натуральном выражении заметно ускорились. Всплеск продаж на фоне плавного замедления роста онлайн-рынка вызван активной подготовкой россиян к школе, сообщается в исследовании «Нильсен».

Пик спроса пришелся на периоды с 4 по 17 августа 2025 года, когда объемы онлайн-продаж оказались выше на 45%, чем в аналогичные недели годом ранее. Особенно высокая динамика — на Юге и Дальнем Востоке, а также в Сибири и на Урале.

«Нильсен»

Одна из ключевых причин — подготовка к школе. В преддверии 1 сентября наибольший прирост продаж показали канцелярские и печатные товары (+72,1%), а также одежда с аксессуарами (+65,8%).

Ранее сообщалось, что подготовка к новому учебному году в 2025 году обойдется российским семьям примерно на 35% дороже, чем годом ранее.

