Подборка тендеров: «Ростелеком», «Перекресток», «Главстрой» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут торговая сеть «Перекресток», фешен-ретейлер Melon Fashion Group, девелопер «Главстрой», Национальная система платежных карт и провайдер цифровых услуг «Ростелеком». Сроки подачи заявок завершаются 19−23 ноября.

«Перекресток». Компания выбирает поставщика для проведения исследования Brand Health Tracking (трекинг здоровья бренда и рекламы) для торговых сетей «Чижик» и «Перекресток». Необходимо будет подписать NDA.

В числе критериев: опыт работы на рынке исследований с крупными ретейлерами, наличие валидированной методики оценки эффективности рекламных материалов и бенчмарков, сотрудничество с несколькими крупными онлайн-панелями и возможность охвата опросами всей России.

Заявку можно подать до 13:00 по московскому времени 19 ноября 2025 года.

Melon Fashion Group. Фешен-ретейлер ищет агентства, готовые вести диджитал-рекламу для бренда Love Republic. Срок действия договора — до 31 декабря 2026 года.

Комплекс услуг включает в себя планирование, настройку, ведение, аналитику и оптимизацию кампаний с использованием инструментов интернет-маркетинга по направлениям: контекстная реклама в «Яндекс Директе»; таргетированная реклама в «VK Рекламе» и Telegram Ads; реклама на привлечение подписчиков; реклама мобильного приложения; медийная реклама.

Критерии отбора: детальность и релевантность предложенной стратегии, медиаплана, обоснованность выбора каналов, полнота предлагаемого пакета услуг и наличие в портфолио успешных кейсов в нише.

Прием предложений осуществляется до 23:59 по московскому времени 23 ноября 2025 года.

«Главстрой». Застройщик объявил тендер на размещение медийной, таргетированной и прочей интернет-рекламы московского жилого комплекса «Баланс» в 2026 году.

Доступно несколько лотов: медийная реклама, медийная реклама (тематические площадки), таргетированная реклама, классифайды, сервисы, услуги.

Заявку можно прислать до 18:00 по московскому времени 21 ноября 2025 года. Результаты огласят 4 декабря того же года.

Национальная система платежных карт. Компания запрашивает котировки на проведение социологического исследования по оценке восприятия имиджа Системы быстрых платежей (СБП) посетителями катка на Красной площади в Москве. Срок оказания услуг: ноябрь 2025 года — февраль 2026 года.

Участники процедуры закупки не должны входить в реестры недобросовестных поставщиков. Услуги включают подготовку и адаптацию анкеты количественного опроса, полевые работы, сбор и выгрузку информации, подготовку базы данных и кросс-таблиц.

Окончание подачи заявок — 15:00 по московскому времени 21 ноября 2025 года. Оглашение результатов — 23:00 по московскому времени 24 ноября того же года.

«Ростелеком». Провайдер проводит предварительный квалификационный отбор на право включения в реестр агентств, готовых размещать посты в соцсетях и Telegram-каналах на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2025−2028 годах.

Заявок ждут до 14:00 по московскому времени 12 ноября 2027 года, итоги подведут в 18:00 по московскому времени 3 декабря того же года.

Также «Ростелеком» проводит открытый предквалификационный отбор на право включения в реестр потенциальных участников, согласных организовывать выездные В2B- и деловые мероприятия в 2025−2027 годах.

Заявку можно подать до 14:00 по московскому времени 26 ноября 2027 года. Подведение итогов намечено на 18:00 по московскому времени 28 декабря того же года.