Подборка тендеров: T2, Familia, Ozon и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут мобильный оператор T2, картографический сервис «2ГИС», электросетевой холдинг «Россети», ИТ-корпорация VK , «Почта Банк», cеть магазинов «ДА!» (входит в группу компаний «О'КЕЙ»), ретейлер Familia, маркетплейс Ozon, сеть строительных гипермаркетов «Лемана Про», компания в сфере производства и дистрибуции контента «НМГ Кинопрокат» (входит в состав «Национальной Медиа Группы»). Сроки подачи заявок завершаются 21 августа — 12 сентября.

T2. Мобильный оператор ищет поставщиков для оказания услуг по размещению рекламных материалов в индор-каналах на два года.

Сумма контракта составляет 2 млрд руб., обеспечение — 300 млн руб.

Прием заявок осуществляется до 12:00 по московскому времени 9 сентября 2025 года. Рассмотрение поступивших предложений завершится 26 сентября 2025 года, а подведение итогов состоится 14 ноября 2025 года.

«2ГИС». Картографический сервис выбирает агентство для размещения рекламы в интернете через личные кабинеты площадок.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 98,6 млн руб. (включая НДС 20%). Закупка проводится в форме запроса предложений среди участников, зарегистрированных на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ».

Объем работ — 16 рекламных кабинетов по пяти рекламным площадкам. От исполнителя требуется обеспечить возможность работы через единое окно (рекламный маркетплейс), агрегированную аналитику, своевременную техническую поддержку, ответы на сообщения в течение одного рабочего дня и пополнение аккаунтов в срок до двух рабочих дней после оплаты счета заказчиком.

Срок оказания услуг — с даты заключения договора до 31 декабря 2025 года.

Заявки принимаются до 14:00 по московскому времени 26 августа 2025 года.

«Россети Московский регион». Организации требуются исполнители для проведения информационной кампании в СМИ — интернет-изданиях, на телевидении и радио, а также на иных медийных ресурсах, включая сообщества и каналы в соцсетях и мессенджерах, таких как «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассники». Число подписчиков на один паблик должно превышать 3 тыс.

Максимальная цена договора составляет 34 185 638,89 руб., включая НДС 20%. Ориентировочная разбивка по годам: 2025-й — 9 159 017,99 руб., 2026-й — 25 026 620,90 руб. Цена контракта фиксированная, изменения не предусматриваются.

Срок оказания услуг — 12 месяцев с момента заключения договора. Подрядчики должны будут освещать текущую и производственную деятельность «Россетей», а также вопросы функционирования и развития электросетевого комплекса на территории Москвы и Московской области.

Прием заявок продлится до 5 сентября 2025 года.

VK. Компания проводит отбор предложений агентств на ведение официальных сообществ проекта «Другое Дело».

Предельная цена договора — 42 млн руб. с НДС. Без НДС сумма составляет 35 млн руб., где 21 млн руб. выделяется на AON-контент, а 14 млн руб. — на спецпроекты. При этом распределение внутри общей суммы может уточняться в ходе работы.

Маркетинговые цели закупки — повышение знания о сервисе, удержание и реактивация пользователей.

Среди задач агентства — ежемесячная подготовка контент-плана, создание текстов, изображений, видео и анимаций для соцсетей с учетом редполитики и гайдбука, подготовка отчетности, реализация спецпроектов, анализ трендов рынка, рекомендации по дистрибуции и продвижению контента, обновление визуального стиля, работа с RTM и формирование тактики коммьюнити-менеджмента.

Прием заявок открыт до 21 августа 2025 года. Итоги будут подведены 29 августа 2025 года.

«Почта Банк». Кредитная организация рассмотрит предложения на услуги по модерации официальных сообществ в социальных сетях, магазинов интернет-приложений и внешних упоминаний бренда в интернете.

Исполнитель будет отвечать за поддержание коммуникационной стратегии банка в социальных сетях и магазинах приложений (AppGallery, RuStore, GalaxyStore). Среди задач — формирование и дополнение Tone of Voice, регулярное обновление FAQ (не реже одного раза в неделю), создание тегов для фиксации сообщений и комментариев, ответы на отзывы в магазинах приложений (до 1 тыс. ответов в месяц) и в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram) — до 15 тыс. ответов в месяц.

Кроме того, требуется формирование еженедельных и ежемесячных отчетов, а также отчетов по запросу банка.

Срок оказания услуг — с 17 января по 30 апреля 2026 года.

Прием заявок завершится в 13:00 по московскому времени 25 августа 2025 года.

Familia. Сеть универмагов проводит тендер на разработку и проведение федеральной рекламной кампании в 2026 году.

Предмет закупки включает разработку креативной идеи (визуализация и слоган), ее реализацию и создание рекламных материалов: роликов до 30 секунд для Smart TV и OLV, интернет-баннеров и баннеров для наружной рекламы, а также оформление торговых точек.

Участники должны представить коммерческое предложение с отдельным расчетом стоимости креативной концепции и прав на ее использование, а также оценочного бюджета производства креатива для весеннего и осеннего флайтов кампании с адаптацией под различные носители.

Цели кампании — увеличение трафика и привлечение новой аудитории, повышение узнаваемости и имиджа бренда Familia, донесение уникального позиционирования «бренды, свободные от цен», формирование лояльности покупателей и расширение базы постоянных клиентов.

Бюджет на разработку креативной концепции и производство материалов определяет агентство. Компания гарантирует конфиденциальность проекта и проведение дополнительного брифинга.

Срок подачи предложений — до 17:00 по московскому времени 12 сентября 2025 года.

Еще один тендер от Familia — на ежемесячное PR-обслуживание фэшн-направления бренда в 2026 году.

Закупка предполагает регулярную PR-поддержку, включающую разработку и реализацию годовой PR-стратегии, новостное сопровождение запусков и обновлений магазинов, поддержку сезонных коллекций и специальных проектов.

Срок оказания услуг — с 1 января по 31 декабря 2026 года. Договор предусматривает автоматическое продление, если стороны не заявят о его расторжении.

Предложения принимаются до 18:00 по мск 9 сентября 2025 года.

Ozon. Маркетплейс проводит тендер на реализацию спецпроекта по брендингу пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Техническое задание будет доступно только после подписания соглашения о неразглашении (NDA). Участвовать в закупке могут компании, прошедшие предварительный отбор.

Срок приема предложений — до 16:00 по московскому времени 27 августа 2025 года.

Сеть супермаркетов «ДА!». Ретейлер объявил тендер на дизайн упаковки собственной торговой марки, а также сопутствующих дизайнерских услуг. Цель закупки — заключить рамочный договор с одним или несколькими агентствами.

Срок подачи заявок — до 17:00 по московскому времени 25 августа 2025 года.

«Лемана Про». Сеть строительных гипермаркетов формирует пул агентств для мобильного маркетинга. К участию допускаются российские и зарубежные юридические лица, индивидуальные предприниматели и физлица, ведущие коммерческую деятельность не менее одного финансового года. Участники проходят проверку службой безопасности компании.

Поставщики должны обладать необходимыми профессиональными знаниями, квалификацией, опытом и положительной репутацией, а также при необходимости иметь соответствующую лицензию. Дополнительно требуется наличие финансовых ресурсов, производственных мощностей и оборудования.

Срок подачи заявок — до 11:00 по московскому времени 1 сентября 2025 года.

«НМГ Кинопрокат». Компания выбирает поставщика PR-услуг. Закупка проходит в два этапа. Первый — открытый запрос информации на электронной торговой площадке Bidzaar, второй — запрос предложений среди квалифицированных по итогам первого этапа участников.

Срок оказания услуг — с 28 октября 2025 года по 27 октября 2027 года.

В задачи победителя войдут: подготовка пресс-материалов по российским и зарубежным фильмам, работа с базами СМИ, блогеров и селебрити, продвижение в соцсетях и профильных пабликах, организация показов, премьер и пресс-дней, взаимодействие с инфопартнерами. Кроме того, требуется ведение клиппинг-отчетов, организация интервью и тематических публикаций, а также работа с подрядчиками по онлайн- и офлайн-направлениям.

Срок подачи предложений — до 14:00 по московскому времени 25 августа 2025 года.