Подборка тендеров: «VK Видео», «Звук», Ozon и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут видеоплатформа «VK Видео», аудиосервис «Звук», Автономная некоммерческая организация поддержки и развития креативных индустрий «Креативная экономика», маркетплейс Ozon, сеть продовольственных супермаркетов «Азбука вкуса», девелопер «А101», дилерский холдинг «Авилон». Сроки подачи заявок завершаются 24 августа — 2 сентября 2026 года.

«VK Видео». Платформа проводит квалификационный отбор агентств для формирования реестра потенциальных исполнителей, с которыми сможет заключить договор на услуги по организации и проведению количественных исследований полного цикла.

Компания готова выделить на изыскания до 160 млн рублей.

Прием заявок осуществляется до 11:00 по московскому времени 31 августа 2026 года. Дата рассмотрения заявок — 30 сентября 2026 года.

«Звук». Музыкальный стриминговый сервис запрашивает предложения по инфлюенс-маркетингу и PR-продвижению в социальных сетях. Компании нужен подрядчик, который обеспечит системное присутствие бренда в цифровом медиапространстве, сформирует устойчивую позитивную репутацию и будет продвигать сервис через релевантных лидеров мнений, тематические сообщества и контентные площадки.

Будущему исполнителю предстоит реализовывать полный цикл инфлюенс-кампаний: от подбора блогеров под задачи бренда до юридического сопровождения, маркировки рекламы и подготовки аналитической отчетности.

Максимальная цена договора — 34 997 283,34 руб. (с учетом всех налогов). Срок договора — один год с возможной пролонгацией.

Участники должны подтвердить наличие наработанной базы блогеров — не менее пяти по тематикам: музыка, лайфстайл, спорт, семья, минимум по две площадки на каждого, и портфолио с примерами креативных концепций спецпроектов, брифов и сценариев для продуктов из фантех-категории.

Прием заявок продлится до 11:00 по московскому времени 25 августа 2026 года.

АНО «Креативная экономика». Автономная некоммерческая организация изучает котировки на услуги по привлечению участников и продвижению ИИ-хакатона «Креативное поколение». Организаторам нужен подрядчик, который обеспечит масштабную маркетинговую кампанию для привлечения молодежной аудитории (школьники, студенты, молодые специалисты) к участию в хакатоне с применением технологий искусственного интеллекта.

Будущему исполнителю среди прочего предстоит разработать комплексный маркетинговый план и произвести рекламные материалы: не менее 20 графических креативов и девяти видеороликов (имиджевый, продуктовые кейсы, инструкция по регистрации через ЕСИА, короткие хуки для таргета).

Кроме того, предстоит реализовать маркетинговую кампанию: не менее 80 публикаций в соцсетях (VK, Telegram, Max) с суммарным охватом от 200 тыс. просмотров, провести не менее 40 просветительских мероприятий (очно/онлайн) с аудиторией не менее 800 уникальных участников, организовать адресную рассылку в 500+ образовательных организаций (вузы и СПО), наладить межведомственное взаимодействие с профильными органами не менее чем в 80 субъектах РФ.

Еще нужно будет организовать работу колл-центра с обзвоном базы из 9 тыс. контактов, обработку входящих обращений на горячую линию в режиме с 9:00 до 19:00 по московскому времени ежедневно, ведение таргетированной рекламы в «VK Рекламе» и «Яндекс Директе» с маркировкой через ОРД.

Организаторы ждут заявки до 20:00 по московскому времени 24 августа 2026 года.

Ozon. Маркетплейс ищет креативное агентство для разработки концепции и застройки бренд-зоны «Фандом Феста 2026» — ежегодного фестиваля VK, посвященного аниме, комиксам, видеоиграм, K-pop, азиатской культуре и косплею.

Фестиваль пройдет 10−11 октября 2026 года на московской «ЦСКА Арене». Тендерная документация доступна после подписания NDA.

Прием предложений продлится до 11:00 2 сентября 2026 года.

«Азбука вкуса». Торговая сеть проводит тендер на выбор агентства для разработки и реализации креативных PR-проектов.

Подрядчику предстоит разрабатывать креативные решения, привлекать российские бренды для совместных проектов, подбирать подрядчиков и партнеров, а также производить рекламные и PR-материалы. В задачи также войдут разработка и организация креативных мероприятий, аналитика ретейл-рынка и трендов креативной индустрии.

От агентства ожидают релевантные кейсы, собственную базу подрядчиков, опыт работы с социальными сетями, инфлюенсерами и ведущими лайфстайл-изданиями, а также наличие опытной команды и знание BTL-рынка российской и международной ретейл-индустрии.

Срок выполнения работ — с сентября 2026-го по сентябрь 2027 года включительно. Бюджет тендера составляет 8 млн руб. без НДС.

Прием предложений завершится в 12:00 по московскому времени 24 августа 2026 года.

«А101». Девелопер объявил тендер на размещение рекламы на Smart TV, включая интернет-телевидение и стриминговые сервисы, на период с сентября по декабрь 2026 года.

В стоимость услуг должны входить технический фотоотчет и скриншоты размещений, адаптация макетов под технические требования, а при необходимости — бесплатное макетирование на основе исходных файлов. Также подрядчику предстоит самостоятельно предоставлять данные в ОРД и получать ERID.

Компания принимает предложения до 11:00 по московскому времени 25 августа 2026 года.

«Авилон». Автодилер ищет подрядчика для размещения таргетированной рекламы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», включая лидогенерацию для «Авилон АГ» и других подразделений.

Подрядчику предстоит настраивать и вести рекламные кампании, сегментировать аудиторию, управлять ставками, оптимизировать показы, разрабатывать рекламные тексты и креативы, а также настраивать ретаргетинг, look-alike и лид-формы.

В рамках проекта также предусмотрены разработка промолендингов, интеграция рекламных кампаний с системами сквозной аналитики и коллтрекинг, аудит качества обращений и регулярная отчетность по результатам размещений.

Обязательное требование к участникам — не менее пяти лет опыта в таргетированной рекламе и работы с ведущими российскими автомобильными брендами. Рекламные кампании планируется проводить с бюджетом от 50 тыс. до 500 тыс. руб. в месяц без НДС в зависимости от бренда автомобиля, при этом ориентировочная начальная комиссия составляет 0%.

Срок действия договора — один год.

Прием предложений продлится до 12:00 по московскому времени 28 августа 2026 года.