Подборка тендеров: ПИК, Ozon, X5 и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут Банк России, разработчик решений в области искусственного интеллекта MWS AI (входит в МТС), девелопер ПИК, маркетплейс Ozon, «Т-Банк», ретейлер X5, сервис доставки товаров и готовой еды «Купер», сеть пиццерий и производитель замороженной пиццы Zotman. Сроки подачи заявок завершаются 6−15 апреля.

Банк России. Центральный банк запрашивает у агентств оценку стоимости услуг по написанию креативных сценариев и созданию информационно-просветительских аудиороликов. Подрядчику, которого выберет регулятор, предстоит разработать сценарии и записать 10 аудиороликов для информирования граждан о рисках финансового мошенничества и инструментах защиты.

Хронометраж каждого аудиоролика не должен превышать 30 секунд. Над записью необходимо работать в студии с профессиональным диктором. Аудиоролики должны соответствовать требованиям законодательства и нормам размещения на радио и в местах массового скопления людей. Исполнитель передает заказчику готовые материалы и права на их использование.

Заявки принимаются до 16:00 по московскому времени 6 апреля 2026 года.

MWS AI. Компания проводит запрос предложений на услуги по PR-обслуживанию. Агентству предстоит формировать и укреплять публичный образ компании в российском медиапространстве, повышать узнаваемость среди целевых аудиторий и обеспечивать системную работу с деловыми и отраслевыми СМИ.

Ключевые задачи включают разработку PR-стратегии и дорожной карты продвижения, формирование экспертного позиционирования ключевых спикеров компании, производство и дистрибуцию контента (пресс-релизы, статьи, колонки, экспертные комментарии), мониторинг медиаполя и управление повесткой, а также предоставление измеримой отчетности на основе данных системы «Медиалогия».

Работа организована в три последовательных этапа, агентство должно быть готово реализовать полный цикл услуг.

Прием предложений завершится 8 апреля 2026 года.

ПИК. Девелопер объявил открытый тендер на оказание услуг по размещению рекламы с моделью оплаты за сделку. Подрядчику предстоит обеспечить продвижение объектов в Москве и Московской области (за исключением машиномест, кладовых и коммерческой недвижимости) с фиксацией процента комиссии за сделки без индексации на весь период.

Период оказания услуг — с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года. В рамках тендера предусмотрен один лот. Команда исполнителя должна будет участвовать в презентации, а также подписать NDA по форме заказчика.

Подача документов осуществляется до 13 апреля 2026 года.

Еще один тендер ПИК — на оказание услуг по инфлюенс-маркетингу. Подрядчику предстоит реализовать кампанию в период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года.

В тендере могут принять участие как предварительно отобранные агентства, так и компании, подавшие заявку самостоятельно. Закупка проводится по одному лоту.

Процедура включает три этапа: прием предложений до 6 апреля 2026 года, онлайн-встречи с участниками с 7 по 10 апреля 2026 года и финальный этап переторжки.

Ozon. Компания ищет BTL-агентства для оказания услуг в Казахстане. Подрядчикам предстоит реализовывать проекты «под ключ» — от разработки креативной концепции по техническому заданию до производства и застройки площадок в рамках фестивалей, офлайн-спецпроектов и спонсорских интеграций.

К участию приглашаются агентства с опытом реализации интеграций в фестивали (среднего и крупного масштаба), офлайн-спецпроектов и брендированных застроек. Обязательное условие — наличие юридического лица в Казахстане. В рамках процедуры необходимо предоставить портфолио за последние три года, презентацию компании и команды, а также ответить на вопросы на площадке.

Заявки принимаются до 14:00 по московскому времени 15 апреля 2026 года.

Еще один тендер Ozon — на создание рекламного видеоролика с 3D-анимацией. Компания проводит анализ рынка и запрашивает коммерческие предложения от агентств.

Подрядчику предстоит разработать и произвести видеоролик с использованием 3D-анимации в рамках рекламной коммуникации бренда.

Срок подачи предложений истекает в 19:00 по московскому времени 6 апреля 2026 года.

«Т-Банк». Кредитная организация проводит предварительный квалификационный отбор рекламных агентств для включения в реестр потенциальных подрядчиков по оказанию услуг размещения рекламных кампаний в сервисах VK и «Яндекса».

Будущим подрядчикам предстоит создавать и вести рекламные аккаунты, размещать кампании (включая нестандартные форматы и спецпроекты), обеспечивать оплату и доступ к рекламным кабинетам, а также проводить аудит кампаний.

Закупка разделена на две группы: размещение в сервисах VK («VK Реклама», VK adBlogger) и размещение в сервисах «Яндекса» («Директ», «ПромоСтраницы», «Яндекс Карты», «Яндекс Бизнес», UrbanAds и другие).

Заявки принимаются до 12:00 по московскому времени 7 апреля 2026 года.

X5. Ретейлер проводит открытый запрос цен на оказание услуг по комплексному контентному сопровождению, креативной поддержке и производству образовательных материалов. Агентству предстоит обеспечить маркетинговое сопровождение, создание внешнего контента, а также разработку e-learning-материалов для образовательной платформы компании.

Закупка включает два лота: маркетинговое сопровождение и внешний контент, а также разработку образовательных материалов. Проект связан с развитием образовательной платформы для поставщиков и партнеров X5 Group, которая помогает обучению работе с инструментами компании — от анализа продаж до управления ассортиментом и использования аналитики ретейлера. Также предусмотрено регулярное наполнение как внешних каналов (блог), так и внутренней LMS-системы.

Срок действия договора с подрядчиком составит не менее 12 месяцев.

Заявки на квалификационный отбор и первичные коммерческие предложения принимаются до 15:00 по московскому времени 8 апреля 2026 года.

«Купер». Сервис ищет поставщиков услуг по информационному мониторингу и медиаанализу PR-коммуникаций в СМИ и социальных сетях. Подрядчику предстоит обеспечить регулярный анализ присутствия бренда и его конкурентов в информационном поле на федеральном и региональном уровнях.

В перечень задач входят ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты, еженедельные справки по инфополю, ситуативные и аналитические справки, оперативный алертинг, а также анализ кейсов конкурентов и кабинетные исследования на основе открытых источников. Отдельное внимание потребуется уделять мониторингу кризисных ситуаций и управлению информационной повесткой.

Срок оказания услуг — до 31 марта 2027 года.

Прием предложений продлится до 13:00 по московскому времени 10 апреля 2026 года.

Zotman Pizza. Компания проводит запрос предложений от агентств на запуск и ведение рекламной кампании (РК) для бренда замороженной пиццы Zotman Ice на Smart TV. Подрядчику предстоит реализовать кампанию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с использованием форматов Pre-Roll, TV-Roll и Start-Roll.

Основные задачи РК включают обеспечение не менее 6 млн показов и достижение VTR на уровне 85%. Целевая аудитория — женщины 20−55 лет, предусмотрен таргетинг по каналам и устройствам с большими диагоналями. Агентство также будет отвечать за корректную маркировку рекламных материалов.

Срок действия договора составит один год с возможностью пролонгации и масштабирования на другие регионы. В рамках тендера участникам необходимо предоставить презентацию компании, релевантные кейсы и коммерческое предложение.

Прием предложений продлится до 12:00 по московскому времени 8 апреля 2026 года.