Подборка тендеров: НСПК, X5 Group, «Работа.ру» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут «Национальная система платежных карт» (НСПК), ретейлер X5 Group, «Газпромбанк», сервисы для поиска работы «Работа.ру» и краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль», оператор каршеринга «СитиДрайв», а также онлайн-страховая компания «Лучи» (бывшая ГК BestDoctor). Сроки подачи заявок завершаются 8−15 апреля 2025 года.

НСПК ищет агентства, способные разработать и реализовать стратегию присутствия бренда СБП в социальных сетях и мессенджерах в период с 2025-го по 2027 год.

Для участия компании должны соответствовать ряду критериев, включая наличие реализованных долгосрочных (более двух лет) SMM-проектов (не менее пяти за период с 2022-го по 2025-й) в сферах финтеха, e-com и банков. Требуемый опыт работы на рынке — не менее пяти лет. Также будут учитываться подтвержденный состав команды, успешные кейсы и награды.

Предложение должно быть оформлено в свободной форме в формате pdf и включать подтверждающие документы. Заявку можно подать до 12:00 по московскому времени 15 апреля 2025 года.

X5 Group проводит запрос цен для выбора поставщика услуг по SMM-сопровождению. Исполнитель должен будет оказывать услуги продвижения через соцсети в Москве и Московской области в соответствии с коммерческим предложением и брифом, предоставленным заказчиком. Срок действия договора — не менее 12 месяцев.

Закупочная процедура проходит в два этапа. Первый этап — квалификационный отбор и выполнение тестового задания. Заявки принимаются до 15:00 по московскому времени 8 апреля 2025 года. Соискатели могут задать свои вопросы до 15:00 мск 7 апреля. Второй этап — предоставление коммерческих предложений. Их будут принимать до 15:00 по московскому времени 15 апреля.

Dialog X5, подразделение X5 Group, работающее с поставщиками торговых сетей ретейлера, ищет партнера для разработки и реализации стратегии social selling с целью продвижения своих продуктов через личный аккаунт сотрудника компании в период с апреля по декабрь 2025 года.

Основной фокус — привлечение целевой аудитории, установление связей с ключевыми ЛПР и увеличение числа лидов через персонализированные коммуникации. Основная платформа — LinkedIn, однако при наличии обоснования возможен анализ российских локальных сетей.

Исполнитель должен будет разработать и реализовать B2B/ABM-стратегию social selling, вести контентное наполнение, взаимодействовать с аудиторией и обеспечивать лидогенерацию.

Заявку на участие можно подать до 12:00 по московскому времени 10 апреля 2025 года.

«Газпромбанк» объявил о проведении предварительного открытого квалификационного отбора для выбора поставщиков услуг перформанс-маркетинга.

Квалификационный отбор проводится с целью формирования перечня квалифицированных поставщиков, которые в дальнейшем будут допущены к участию в закупочных процедурах банка. Отбор не является закупочной процедурой, и по его итогам договоры не заключаются.

Заявку можно прислать до 17:00 по московскому времени 27 февраля 2026 года.

«Работа.ру» запрашивает предложения на услуги по SMM-продвижению бренда в социальных сетях. Закупка может включать до трех этапов.

Максимальная цена договора — 1,5 млн руб. Данное значение является предельной суммой, но не обязывает заказчика использовать весь бюджет.

К участию допускаются юридические и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, независимо от формы собственности и места регистрации.

Заявки принимаются до 16:00 по московскому времени 10 апреля 2025 года. Итоги закупки будут подведены не позднее 16:00 30 апреля 2025 года.

«Делимобиль» ищет подрядчика для размещения рекламы в лифтах жилых домов в 16 городах России на срок 12 месяцев с возможностью пролонгации.

География размещений: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Самара, Тольятти, Сочи, Тула, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Ярославль, Владимир, Челябинск.

Формат размещения — печатные материалы A4, A3 (статика), период размещения: от 2 недель до 1 месяца. Поставщик, претендующий на выполнение работ по размещению рекламы «Делимобиля», должен иметь не менее одного года опыта работы в данной сфере и обладать возможностью предоставлять услуги во всех 16 городах присутствия. Общий бюджет закупки — 2 млн руб.

Заявки можно подать до 15:00 по московскому времени 8 апреля 2025 года.

«СитиДрайв» ищет подрядчика для организации и оформления брендированной зоны на фестивале в Тульской области в июне 2025 года.

Исполнитель должен разработать и реализовать концепцию оформления зоны площадью до 150 квадратных метров, включая подиум, стены, потолок, стойку для промоутеров, а также оформление парковочной зоны. В перечень работ также входят монтаж, демонтаж, логистика и предоставление промоутеров.

Бюджет на реализацию проекта — до 1,8 млн руб.

Заявки на участие принимаются до 16:00 по московскому времени 10 апреля 2025 года.

«Лучи» находятся в поисках агентства для предоставления PR-услуг, включая подготовку и выпуск новостей в СМИ.

Исполнитель в том числе должен заниматься инициированием публикаций, подготовкой пресс-релизов, взаимодействием с журналистами, а также разработкой медиапланов.

Заявки на участие можно подать до 23:59 по московскому времени 9 апреля 2025 года.