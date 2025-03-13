Подборка тендеров: ПИК, «Магнит», «Т-банк» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут девелоперская компания ПИК, торговые сети «Перекресток», «Магнит» и «Детский мир», «Т-банк», холдинг Т1, агентство «Сбермаркетинг», сервис геоаналитики 2ГИС, золотодобывающая компания «Полюс», страховщик «РЕСО-Гарантия», маркетплейс «Финуслуги», «О2О Холдинг». Сроки подачи заявок завершаются 13 — 28 марта 2025 года.

ПИК. Девелопер проводит открытый тендер на размещение рекламно-информационных материалов (РИМ) в наружной рекламе в российских регионах с мая 2025-го по апрель 2027 года.

Для участия в закупке агентствам необходимо выполнить тестовое задание в соответствии с техническим заданием. Подать заявки на участие можно до 13 марта 2025, а предоставить выполненные задания — до 13 апреля.

«Перекресток». Торговый дом ищет агентства для разработки креативной концепции нового продукта X5. Для участия в отборе необходимо подписать NDA и загрузить документы на площадку.

Прием заявок завершится в 12:00 по московскому времени 14 марта 2025 года.

Кроме того, «Перекресток» планирует провести полугодовой трекинг показателей здоровья СТМ торговой сети и конкурентов.

Заявки принимаются до 15:00 по московскому времени 17 марта.

«Магнит» выбирает партнеров для реализации системы управления маркетинговыми событиями. Цель мониторинга — формирование и актуализация технического задания, анализ ценового диапазона, а также поиск новых потенциальных поставщиков.

По итогам мониторинга может быть сформировано или обновлено техническое задание, а также объявлен конкурс по выбору поставщика, подрядчика или исполнителя.

Подать заявку можно до 12:00 по московскому времени 19 марта 2025 года.

«Детский мир». Торговая сеть ищет агентство для размещения наружной и индор-рекламы, брендирования общественного транспорта, размещения нестандартных форматов, а также рекламы на ТВ и радио. В рамках тендера также предусмотрена организация кросс-промо и мероприятий, включая специальные проекты.

Период реализации: с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года.

Прием заявок завершится в 12:00 по московскому времени 20 марта 2025 года.

«Т-банк» анонсирует процедуру исследования рынка для формирования пула потенциальных поставщиков, которые смогут заняться производством рекламных графических видеороликов (первая группа) и видеоконтента (вторая группа).

Подать коммерческое предложение можно как на обе группы, так и на одну из них.

Окончание приема заявок: 19:00 по московскому времени 18 марта 2025 года.

Холдинг Т1 ищет партнеров для реализации проектов по развитию материнского бренда, а также интегрированных в него марок и продуктов в 2025 году.

По итогам запроса компания выберет партнера для выполнения проектов по развитию бренд-коммуникаций, включая позиционирование, брендинг и нейминг. Потенциальные подрядчики должны быть «не просто исполнителями», а «полноценно погрузиться в бизнес и стать неотъемлемой частью бренда Т1».

Подать заявку можно до 11:00 по московскому времени 28 марта 2025 года.

«Сбермаркетинг» проводит тендер на размещение рекламно-информационных материалов на конструкциях индор-рекламы. Услуги оказываются в соответствии с требованиями заказчика, сроками и условиями, согласованными в утвержденных медиапланах.

Стоимость остается фиксированной на весь период действия договора.

Окончание приема заявок: 00:00 по московскому времени 21 марта 2025 года.

2ГИС открыл аккредитацию агентств, готовых размещать рекламу у блогеров. К участию допускаются лица, соответствующие обязательным требованиям законодательства РФ.

Заявки принимаются до 18:00 мск 17 марта 2025 года.

«Полюс». Российская золотодобывающая компания ищет подрядчиков для проведения рекламной кампании по привлечению кандидатов.

Окончание приема заявок: 21 марта 2025 года.

«РЕСО-Гарантия» ищет компанию для проведения маркетингового исследования. Страховщик объявил запрос предложений в электронной форме среди потенциальных партнеров, которые смогут проанализировать уровень известности бренда и доверия к нему.

Прием заявок завершается в 12:00 по московскому времени 17 марта 2025 года.

«Финуслуги». Маркетплейс объявил тендер на оказание услуг по обновлению бренд-бука. Также компания проводит анализ рынка для формирования конкурентной среды и получения бюджетной оценки.

Заявку можно подать до 12:00 мск 18 марта 2025 года.

«О2О Холдинг», в состав которого входят сервисы «Кухня на районе», «Ситидрайв» и «Самокат», проводит запрос предложений на оказание услуг по организации онлайн-размещений на платформах Admitad, «Яндекс» и Ozon. На каждый из лотов можно отдельно подать заявку.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить:

скан-копию подписанного NDA;

заполненную анкету поставщика;

обезличенную презентацию компании (без логотипа и названия).

Предложения можно прислать до 11:00 мск 17 марта 2025 года.