Подборка тендеров: Ozon, НСПК, «А101» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут маркетплейс Ozon, «Национальная система платежных карт», девелопер «А101», холдинг Т1, производитель теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов Knauf Insulation, «дочка» «Роснефти», сеть мультибрендовых магазинов Sneakerbox, финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций». Сроки подачи заявок завершаются 4 — 12 марта 2025 года.

Ozon. Онлайн-ретейлер объявил тендер по выбору поставщиков для размещения рекламы. Техническое задание и прочая документация будут предоставлены участникам закупки после подписания NDA.

Прием заявок продлится до 15:00 по московскому времени 4 марта 2025 года.

НСПК. Компания проводит запрос предложений от агентств, готовых заняться разработкой и продвижением бренда работодателя.

Срок предоставления заявок на участие — до 12:00 по московскому времени 12 марта 2025 года.

ГК «А101». Группа ищет подрядную организацию для размещения, сопровождения и аналитики контекстной рекламы на 365 календарных дней в 2025−2026 годах.

Победитель должен будет за один-два рабочих дня до конца месяца согласовывать с «А101» медиаплан на следующий период. В нем фиксировать цели по KPI: бюджет по каждой системе на месяц, планируемое количество уникально-целевых обращений (звонки и заявки) и их среднюю стоимость.

Заявку на участие можно подать до 9:00 по московскому времени 10 марта 2025 года.

Холдингу Т1 требуются партнеры для помощи в разработке и реализации коммуникационных и рекламных кампаний, а также спецпроектов в диджитале и офлайне.

Продвигать планируется бренды и проекты холдинга Т1. По результатам запроса предложений компания сформирует пул потенциальных поставщиков услуг.

Предложения можно прислать до 11:00 по московскому времени 6 марта 2025 года.

Кроме того, Т1 проводит еще один запрос предложений на выбор агентства для разработки и реализации программы амбассадоров бренда. Коммерческие предложения принимаются до 10:30 мск 4 марта 2025 года.

«РН-Транспорт». Дочернее общество нефтяной компании «Роснефть» ищет агентство, которое сможет оказывать рекламные услуги по размещению информации о вакансиях в течение года — с 1 апреля 2025-го по 31 марта 2026 года.

Будущий подрядчик в том числе должен составить годовой план мероприятий с помесячной разбивкой по размещению информации о вакансиях на сайтах hh.ru и «Авито», в печатных СМИ, на телеканалах, радиостанциях, рекламных носителях вокзалов и аэропортов, МФЦ и других каналах.

Заявки ждут до 12:00 по московскому времени 5 марта 2025 года.

Sneakerbox. Компания проводит тендер по поиску агентства для оказания CRM-услуги и управления программой лояльности.

Подрядчик среди прочего должен будет разработать и реализовать CRM-стратегию сетей магазинов Sneakerbox и Boardriders, а также управлять программой лояльности в розничных торговых точках и онлайне.

Заявки принимаются до 12:00 по московскому времени 7 марта 2025 года.

Knauf Insulation. Производитель теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов запрашивает коммерческие предложения от агентств на исследование и запуск новых продуктов.

Будущему подрядчику предстоит составить перечень продуктов, которые можно выпускать под брендом Knauf и «Knauf — Защита» на контрактной основе и продавать через существующие каналы сбыта. При этом выручка от этих продуктов должна составлять не менее 5 млрд руб. в год.

Заявки принимаются до 10:13 по московскому времени 7 марта 2025 года.

«БКС Мир инвестиций». Финансовая группа проводит предварительный квалификационный отбор участников запроса предложений на услуги по организации диджитал-продвижения бренда в 2025 году.

Маркетинговые задачи кампании — нарастить показатели всей бренд-воронки — от знания до лояльности.

Прием заявок проходит до 12:00 по московскому времени 4 марта 2025 года.