Подборка тендеров: T2, «МТС-Банк», «Магнит» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут компания «Медиа Бизнес Солюшенс», финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций», мобильный оператор T2, «МТС-Банк» и «Ак Барс», маркетинговое агентство «СберМаркетинг», торговые сети Fix Price и «Магнит», девелопер «Гранель», Национальная система платежных карт (НСПК). Сроки подачи заявок завершаются 25 февраля — 13 марта.

«Медиа Бизнес Солюшенс». Компания заинтересована в услугах по перформанс-рекламе для телеканала СТС. Будет выбран один основной и один резервный подрядчик на весь объем услуг. Ориентировочный бюджет — 38,9 млн руб. без НДС.

В ходе отбора заявок оценят опыт участника, качество предложенной стратегии, стоимость установки мобильного приложения, цену привлечения пробной подписки и платящего пользователя. Договор будет действовать с марта 2025-го по февраль 2026 года.

Прием заявок — до 14:00 по московскому времени 25 февраля 2025 года.

«БКС Мир инвестиций». Холдинг объявил тендер на размещение и сопровождение рекламных кампаний в Telegram Ads. Ориентировочный бюджет кампании составляет 8 млн руб. в год.

Услуги включают создание рекламных кабинетов и предоставление доступов заказчику, зачисление денег в кабинет, подготовку еженедельной аналитики, управление и оптимизацию кампаний, подготовку, согласование, редактирование и модерацию рекламных объявлений.

Заявку можно подать до 12:00 по московскому времени 28 февраля 2025 года.

Т2. Мобильный оператор заинтересован в услугах по маркировке логотипом T2 и упаковке SIM-карт для России сроком на два года. Сейчас компания запрашивает предложения от исполнителей. Заявку можно прислать до 12:00 по московскому времени 26 февраля 2025 года.

«МТС-Банк». Кредитная организация ищет поставщиков, готовых разработать концепцию и дизайн для партнеров банка в качестве подарков к новому 2026 году.

Компания запрашивает предложения до 22:00 по московскому времени 5 марта 2025 года. Результаты огласят в 12:00 по московскому времени 19 марта того же года.

«Ак Барс». Банк ищет поставщиков, которые будут создавать постановочные художественные имиджевые и рекламные ролики в 2025−2026 годах. Идет запрос предложений.

Предстоит делать простые и сложные ролики с графикой, длительностью до 90 секунд. Число локаций в видео — до 15, количество актеров — до 15 человек.

Заявки просят присылать до 12:00 по московскому времени 25 февраля 2025 года.

«СберМаркетинг». Агентство запрашивает предложения исполнителей, которые готовы проводить качественные маркетинговые исследования полного цикла В2С. К участию в тендере приглашаются юрлица с опытом проведения исследований не меньше пяти лет, готовых выделить команду под заказчика и подписать NDA с компанией.

Окончание подачи заявок — 12:00 по московскому времени 25 февраля 2025 года, оглашение результатов — 18:00 по московскому времени 19 марта того же года.

Fix Price. Сеть магазинов объявила тендер на PR-поддержку социального проекта «Добрые дела». С марта по ноябрь 2025 года запланировано 24 добрых дела в российских городах.

Цели кампании — повысить узнаваемость акции и лояльность к бренду Fix Price, популяризовать торговую сеть как социально-ответственную компанию. Каналы продвижения, которые предстоит использовать: популярные региональные онлайн-ресурсы, ТВ-каналы и микро-инфлюенсеры, лидеры мнений в соцсетях.

Заявку можно подать до 23:59 по московскому времени 25 февраля 2025 года.

«Магнит». Розничная сеть ищет исполнителя для ведения карьерной группы «Магнит новое поколение» во «ВКонтакте». Ретейлер запрашивает предложения.

Предстоит адаптировать брендбук для соцсетей, разрабатывать контен-стратегию на год и контент-план на каждый месяц. Также нужно готовить посты, сториз, ответы на вопросы подписчиков, стикерпак для Telegram и другое.

Заявки ждут до 14:00 по московскому времени 26 февраля 2025 года.

«Гранель» Застройщик запрашивает предложения агентств на создание имиджевого видеоролика со слоганом «Лично для тебя». Цель — формирование образа бренда как клиентоориентированного и надежного, повышение лояльности и доверия к компании.

Ролик продолжительностью 3−4 минуты должен содержать какую-то историю или идею, а не прямое перечисление преимуществ. Видео будут транслировать в офисах продаж девелопера, на его сайте, в соцсетях, на корпоративных мероприятиях.

Заявку можно подать до 12:00 по московскому времени 7 марта 2025 года.

Национальная система платежных карт. Компания запрашивает предложения на размещение рекламно-информационных материалов в офлайн-каналах коммуникации (нон-тв) в 2025−2027 годах. Представлено три лота: ООН, радио и индор.

Окончание подачи заявок — 14:00 по московскому времени 13 марта 2025 года. Плановая дата подведения итогов — 28 марта того же года.