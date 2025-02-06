Подборка тендеров: Ozon, «Ситилинк», МТС и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут «Газпромбанк», авиакомпания NordStar, цифровая система МТС, лизинговая компания «Альфамобиль», маркетплейс Ozon, интернет-магазин «Ситилинк», торговая компания X5 Group, интернет-холдинг VK, сеть клиник и медицинских центров «Медси» и «Т-Банк». Сроки подачи заявок завершаются 11−24 февраля.

«Газпромбанк». Кредитная организация запрашивает предложения поставщиков, готовых оказывать услуги по определению стратегии и поискового продвижения сайта банка в интернете. Предельная стоимость договора — 5 млн руб.

Необходимо будет проводить аудит рынка, готовить стратегию продвижения сайтов, оптимизировать их, составлять отчеты. Заявки можно подать до 11:00 по московскому времени 11 февраля 2025 года.

NordStar. Авиаперевозчик ищет поставщиков, которые будут оказывать услуги по SMM-сопровождению и продвижению официальных страниц компании в Telegram и «ВКонтакте». Период выполнения работ — один год.

Сопровождение будет включать в себя разработку и реализацию коммуникационной стратегии, дизайн-концепции оформления страниц и публикаций, вовлекающих активаций и конкурсных механик, а также создание постов, историй, видеороликов, креативов и рубрикатора контента.

Заявки можно подать до 15:00 по московскому времени 13 февраля 2025 года.

МТС. Компания ищет исполнителей, готовых организовать и провести региональную конференцию «МТС Маркетолог» в Екатеринбурге. Заявок ждут до 12:00 по московскому времени 12 февраля 2025 года.

Также МТС запрашивает предложения на организацию социальных PR-проектов с креативной составляющей. Заявку можно прислать до 18:00 по московскому времени 24 февраля 2025 года.

«Альфамобиль». Организация хочет провести рекламную кампанию в «Яндекс Директе». Заявки принимают до 12:00 по московскому времени 13 февраля 2025 года, итоги подведут 28 февраля того же года.

Ozon. Онлайн-ретейлер объявил тендер по выбору поставщиков на один год для размещения рекламы в видеоконтенте. Детальная информация будет доступна исполнителям после подписания NDA.

Прием заявок — до 23:00 по московскому времени 21 февраля 2025 года.

«Ситилинк». Онлайн-магазин запрашивает предложения исполнителей на создание видеоролика и его размещение на площадках блогера.

Предварительный план включает в себя демонстрацию в ролике печатного производства. Инфлюенсер в видео рассказывает о том, что на производстве используются картриджи, и описывает их преимущества. Хронометраж видеоролика составит 5−10 минут, короткая версия — 30 секунд.

Исполнителям предстоит с коммерческим предложением прислать портфолио или ссылку на блог, написать название производства для съемки, прикрепить фото цеха.

Окончание подачи заявок — 12:00 по московскому времени 17 февраля 2025 года.

X5 Group. Торговая компания выбирает поставщика для PR-коммуникаций кешбэк-сервиса «Пакет», с которым пользователи зарабатывают повышенный кешбэк на регулярных покупках в «Пятерочке» и «Перекрестке».

Стратегия по развитию PR-коммуникаций должна содержать детальный план по увеличению уровня узнаваемости бренда и повышению ценности продукта. Срок действия договора составит один год.

В числе требований к поставщикам — опыт реализации аналогичных проектов для крупных ретейлеров, технологических компаний, банков и девелоперов, а также наличие выделенной команды на проект.

Заявки принимают до 12:00 по московскому времени 21 февраля 2025 года.

VK. Интернет-холдинг заинтересован в баинговых услугах по ведению рекламных кампаний в in-app и web-инвентаре, производстве рекламных материалов для сервиса «VK Знакомства».

Компания будет оценивать портфолио участника, качество проработки креативного тестового задания, обеспеченность кадровыми ресурсами, медиаплан.

Исполнителю предстоит оказывать баинговые услуги, заниматься производством рекламных материалов, документооборотом и маркировкой ОРД.

Окончание подачи заявок — 12:00 по московскому времени 14 февраля 2025 года, их рассмотрение — 11:00 по московскому времени 31 марта того же года.

«Медси». Сеть клиник и медицинских центров заинтересована в услугах по разработке и производству креатива рекламных материалов в 2025−2027 годах.

Лот включает в себя разработку творческих концепций для рекламной кампании и продвижения продуктов, дизайн и верстку макета буклета, настольного календаря, упаковки, подарочного сертификата. Также предстоит генерировать изображения с помощью нейтросетей, подбирать фотобазы и т. д.

Прием предложений — до 17:00 по московскому времени 17 февраля 2025 года.

«Т-Банк». Кредитная организация отбирает исполнителей, которые будут продвигать продукты банка через размещение рекламных постов в Telegram-каналах. В компании предупреждают, что от одной коммуникационной группы может участвовать только одно агентство.

Поставщики будут искать и подбирать каналы по целевой аудитории, работать с ними, сдавать отчетность, а также оказывать дополнительные услуги.

Заявку можно прислать до 12:00 по московскому времени 12 февраля 2025 года.

Также «Т-Банк» намерен сформировать пул поставщиков для проведения консолидированных трекинговых исследований здоровья и имиджа брендов экосистем и банков. Основные задачи исследования: оценка уровня знания, пользования и рассмотрения бренда заказчика и конкурентного окружения, а также уровня знания рекламы «Т-Банка» и его конкурентов.

Заявок ждут до 18:00 по московскому времени 11 февраля 2025 года.