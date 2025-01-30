Подборка тендеров: РЭО, Московская биржа, Befree

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут «Российский экологический оператор» (РЭО), Московская биржа, маркетплейс «Магнит Маркет», бренд мужской и женской одежды Befree, «дочка» нефтяной компании «Лукойл», кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат», банк «Ак Барс». Сроки подачи заявок завершаются 31 января — 14 февраля 2025 года.

«Российский экологический оператор» проводит тендер на оказание услуг по распространению информационно-просветительских материалов о правильном обращении с отходами и экономике замкнутого цикла в СМИ и социальных сетях. Участниками конкурса могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Начальная цена контракта составляет 188,87 млн руб.

В рамках контракта победитель в том числе должен будет готовить и размещать сюжеты, интервью и публикации о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами на федеральных телеканалах и в СМИ.

Прием заявок открыт до 9:00 (по московскому времени) 14 февраля 2025 года.

Московская биржа формирует пул поставщиков для SMM-поддержки страниц компании в социальных сетях.

Период действия перечня поставщиков составит три года с момента утверждения. В него войдут не менее пяти участников, максимальное количество не ограничено. Организатор оставляет за собой право признать перечень утратившим силу в любой момент до завершения срока действия.

Прием заявок продлится до 12:00 (мск) 4 февраля 2025 года.

«Магнит Маркет» запрашивает предложения от агентств на размещение рекламы в сетевых кинотеатрах. Срок сотрудничества с подрядчиком составит не менее шести месяцев, после чего при необходимости будет проведена новая закупочная процедура.

Прием предложений завершится в 14:00 (мск) 5 февраля 2025 года.

Befree собирает ценовые предложения на размещение наружной рекламы бренда в Санкт-Петербурге и Москве. Исполнитель должен обеспечить печать и размещение макетов, а также видеороликов на сити-форматах, медиафасадах и сити-бордах. Размещение запланировано на период с 15 февраля по 30 апреля 2025 года.

Предложения принимают до 12:00 (мск) 31 января 2025 года.

«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» объявил тендер на оказание комплекса услуг по организации и сопровождению мероприятий в 2025 году. Закупка состоит из двух лотов: корпоративные мероприятия и деловые мероприятия в формате конференций, совещаний и семинаров.



Компании могут подать запросы на участие до 3 февраля, а окончательный срок подачи тендерных предложений — 10 февраля 2025 года. Вскрытие технической части тендерных предложений состоится в 09:30 (мск) 11 февраля.

«НМГ Кинопрокат» проводит запрос предложений на выбор поставщика для размещения ТВ-рекламы в 2025−2026 годах. С победителем заключат годовой контракт.

Рекламные ролики планируется размещать на таких телеканалах, как ТНТ, «Пятница», «Мульт» и «Карусель». Закупочная процедура пройдет в один этап — компании должны подать коммерческие предложения через электронную торговую площадку Bidzaar.

Прием предложений открыт до 15:00 (мск) 12 февраля 2025 года.

«Ак Барс Банк» намерен провести маркетинговое исследование здоровья бренда. Банк ищет агентства, которые помогут провести комплексный анализ восприятия бренда и его позиций на рынке.

Прием заявок завершится в 14:00 (мск) 5 февраля 2025 года.