Подборка тендеров: ГК «А101», ЛСР, «АвтоВАЗ» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут застройщики ГК «А101», ЛСР и «Главстрой», торговая сеть «Улыбка радуги», автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ», маркетинговое агентство «СберМаркетинг» и «О2О Холдинг». Сроки подачи заявок завершаются 22 — 29 ноября.

ГК «А101». Инвестиционно-строительный холдинг, входящий в группу «Сафмар», проводит запрос предложений на размещение рекламы на кристалайтах, цифровых ситиформатах и экранах в московском метро. Застройщик планирует заключить с агентством договор на срок с января по декабрь 2025 года.

Подача коммерческих предложений продлится до 15:00 по московскому времени (мск) 28 ноября 2024 года.

Кроме того, ГК «А101» объявил тендер на размещение рекламы на стикерах в вагонах московского метро в январе-декабре 2025-го.

Заявку для участия можно прислать до 15:00 мск 28 ноября.

ЛСР. Девелопер ищет агентство для размещения аутдор- и индор-рекламы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в следующем году. С подрядчиком заключат договор с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Дата и время окончания подачи заявок — 15:10 по московскому времени 27 ноября.

«Главстрой». Компания отбирает агентства, которые смогут заняться размещением медийной, таргетированной рекламы, классифайдов и прочей интернет-рекламы для продвижения жилого комплекса «Новые Академики» на юго-западе Москвы.

По всем лотам застройщик планирует сотрудничать с подрядчиками в течение января-декабря 2025 года.

Подтвердить участие нужно до 18:00 мск 27 ноября. Прием предложений продлится до 18:00 мск 29 ноября.

«Улыбка радуги». Торговая сеть ищет рекламное агентство, которое будет отвечать за поиск партнеров среди крупных промышленных предприятий и госкомпаний для сотрудничества с целью размещения рекламы (cross-promotion, кросс-маркетинг). Таким способом компания рассчитывает повысить узнаваемость бренда.

В сопроводительном письме к закупке отмечается, что торговая сеть планирует заключить с агентством «долгосрочное сотрудничество».

Подать заявки можно до 15:00 мск 29 ноября.

«АвтоВАЗ». Автопроизводитель находится в поисках агентства для проведения исследований рекламных продуктов, направленных на продвижение брендов LADA и партнеров.

Заявки ждут до 15:00 мск 26 ноября.

«СберМаркетинг». Агентство объявило тендер на выбор поставщика для размещения рекламно-информационных материалов на конструкциях в регионах России.

Договор планируется заключить на период с 1 января по 31 декабря 2025 года. География размещения: Калининград, Геленджик, Анапа, Новороссийск, Новосибирск, Красноярск, Тюмень, Уфа, Королев и Реутов (последние два города расположены в Московской области).

Прием заявок — до 10:00 мск 22 ноября.

«О2О Холдинг». Компания, владеющая сервисами «Ситидрайв», «Самокат» и «Кухня на районе», ищет агентство для разработки креативных концепций спецпроектов по фэшн-направлению.

От потенциальных подрядчиков среди прочего требуется приложить к заявке ссылки на кейсы по реализации офлайн- и диджитал-кампаний в сфере фэшн, а также лендинга для проекта в этом сегменте и FMCG за 2022−2024 годы.

Срок окончания предквалификации — 19.00 мск 26 ноября. Заявки принимаются до 19.00 мск 9 декабря.