Маркетинговые исследования, трансляции матчей и съёмка видеовизитки: подборка тендеров

Компании объявили новые тендеры в маркетинге и медиаотрасли. В частности, «Ак Барс Банк» ищет партнёра для проведения маркетингового исследования, компании СИБАГРО нужно снять видеовизитку, а Российский футбольный союз в поиске подрядчика для проведения прямых трансляций матчей.

Маркетинговое исследование для «Ак Барс Банк»

ПАО «Ак Барс Банк» ищет подрядчика для проведения исследования рынка, чтобы получить оценку восприятия банка для анализа показателей «здоровья» бренда (знание, лояльность, ассоциации) и эффективности управления статусом бренда.

Заявки принимаются до 24 июня 2022 года. Компания заключит договор на проведение четырёх исследований необходимо в период с третьего квартала 2022 года по второй квартал 2023 года.

Победителю тендера нужно будет найти и опросить не менее 2250 респондентов в регионах присутствия банка в соответствии с целевым портретом, а также подобрать онлайн-ресурс для размещения на нём анкеты. Исследование необходимо провести как в формате личного опроса с планшетом, так и на интернет-площадке (по 2250 анкет на каждый).

Кроме того, подрядчик будет агрегировать материалы опроса, анализировать ответы и подготовит отчёт по его итогам. На основе анализа нужно будет предложить рекомендации по повышению узнаваемости бренда ПАО «Ак Барс Банк».

Видеовизитка для «дочки» СИБАГРО

Компания ООО «Тамбовский бекон» (дочерняя структура СИБАГРО) объявила тендер на видеосъёмку кормового предприятия на Дальнем Востоке и подготовки видеовизитки компании на русском и английском языках. Заявки принимаются до 27 июня 2022 года.

Ключевая задача ролика — показать, как устроено высокотехнологичное производство кормов для любых видов животных. Предполагаемая локация для съемок — завод ООО «Русагро-Приморье».

Подрядчик должен будет разработать сценарий для ролика хронометражом до 2,5 минут. Возможны несколько вариантов монтажа по 40−60 секунд с интервью и без них.

Размещать видео планируется на собственных ресурсах компании, на площадках выставок и конференций, в виде ссылки на видео при отправке коммерческих предложений, а также на маркетплейсах.

Прямые трансляции для Российского футбольного союза

Российский футбольный союз ищет подрядчика для проведения прямых видеотрансляций матчей Молодёжного первенства. Ему необходимо будет задействовать не менее четырёх камер для съёмки, организовать комментирование матчей и съемку послематчевых флэш-интервью с тренерами и игроками (по одному тренеру и одному игроку от каждой из команд). Заявки принимаются до 27 июня 2022 года.

Трансляции нужно будет передавать на Youtube-канал заказчика или другую, закрытую площадку, а также на серверы ТВ-компании, которая имеет лицензию на показ матчей.

Кроме того, подрядчик займётся производством хайлайтов (видеонарезок интересных событий матча) и размещением интервью и хайлайтов на web-ресурсе в течение суток после окончания каждого матча. Компания должна иметь опыт съёмок футбольных матчей, а также портфолио со ссылками на трансляции.

Срок оказания услуг: с 15 июля 2022 года по 19 мая 2023 года. Всего нужно будет организовать 280 видеотрансляций.