Подборка тендеров: МТС, Ozon, «МегаФон» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут маркетплейс Ozon, банк «Ак Барс», маркетинговое агентство «СберМаркетинг», мобильный оператор «МегаФон», онлайн-магазин «ВсеИнструменты.ру», цифровая экосистема МТС, корпоративная академия «Росатома» и нефтегазохимическая компания «Сибур». Сроки подачи заявок завершаются 12−19 марта.

Ozon. Маркетплейс ищет агентство полного цикла для проведения рекламных кампаний в Азербайджане на один год. Примерный бюджет — 83 млн руб.

Все коммуникации между Ozon и агентством должны быть на русском языке. В рамках тендера компания может выбрать несколько победителей и распределить работу между ними. Например, с кем-то Ozon будет сотрудничать по наружной рекламе и радио, с кем-то — по SMM и полиграфии.

Исполнитель должен выделить менеджера для работы с компанией, не иметь текущих контрактов с маркетплейсами и не работать с крупными онлайн-площадками, пока сотрудничает с Ozon.

Заявку можно прислать до 23:55 по московскому времени 13 марта 2025 года.

«Ак Барс». Кредитная организация объявила тендер на проведение исследования по восприятию позиционирования банка. Компания запрашивает предложения исполнителей.

Основные цели исследования: изучение восприятия «Ак Барса» и его бренда, определение ценностных предложений для клиентов и тех, кто пока не стал клиентом банка, а также изучение ассоциативного ряда восприятия карты жителя Татарстана как самостоятельного бренда.

Заявки ждут до 13:00 по московскому времени 12 марта 2025 года.

«СберМаркетинг». Агентство запрашивает предложения исполнителей, готовых вести каналы компании в «Дзене» и Telegram в 2025−2027 годах.

Тендер включает два лота: один касается ведения канала в «Дзене», второй — канала Merch House в Telegram. Нужно будет составлять контент-план, писать и публиковать материалы (20 в месяц — для «Дзена», 40 — для Telegram), участвовать в обновлении стратегии для каналов.

Прием заявок — до 18:00 по московскому времени 12 марта 2025 года, оглашение результатов — 31 марта того же года.

«МегаФон». Мобильный оператор выбирает поставщиков услуг по подбору массового персонала. Нужно будет разработать промостраницу и продвигать ее в интернете. Компания запрашивает предложения исполнителей до 16:00 по московскому времени 12 марта 2025 года.

«ВсеИнструменты.ру». Интернет-магазин заинтересован в онлайн-продвижении брендов Inforce, AEG и Ryobi в формате медийной рекламы на территории России. Сейчас компания запрашивает предложения агентств.

От претендентов ждут опыта оказания услуг в сфере онлайн-маркетинга не менее трех лет, наличия кейсов и готовности выделить персонального менеджера для проекта.

Заявку можно отправить до 15:00 по московскому времени 13 марта 2025 года.

МТС. Компания выбирает агентство для разработки креативной части и сопровождения годовой спортивной программы для сотрудников. Заявку можно подать до 12:00 по московскому времени 17 марта 2025 года.

Корпоративная академия «Росатома». Организация заинтересована в информационно-консультационных услугах по разработке, реализации и поддержке креативной и PR-стратегии в рамках спецпроектов топливного дивизиона «Росатома». Академия анализирует цены агентств.

Предстоит разработать концепцию бренда, фирменный стиль и дизайн, создавать маркетинговые, рекламные, коммуникационные материалы и контент, оказывать PR-услуги.

Прием заявок заканчивается в 23:59 по московскому времени 14 марта 2025 года.

«Сибур». Компания объявила тендер на разработку, реализацию и SMM-продвижение молодежного развлекательно-образовательного сообщества в соцсетях. Предстоит разработать стратегию коммуникаций, креативную кампанию, создавать посты, визуалы, 3D-объекты, писать пресс-релизы, модерировать контент, готовить отчеты и другое.

Окончание подачи заявок — 14:00 по московскому времени 19 марта 2025 года.