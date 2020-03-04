Ретроградный бургер и форма звука: традиционная подборка промокампаний и digital-проектов

Если вы считаете, что в феврале креаторы думали лишь о кампаниях к гендерным праздникам, вы ошибаетесь — День таксиста тоже стороной не обошли.

Бренд «Я люблю готовить» и агентство Nectarin запустили проект к 23 февраля

Что лучше на 23 февраля — подарить новые трусы с божьей коровкой или, скажем, приготовить вкусное блюдо с майонезом? Бренд «Я люблю готовить» и агентство Nectarin ответили на этот вопрос.

С помощью инструмента на лендинге нетольконоски.рф пользователи выбирают мясную основу для блюда и один из стандартных подарков на 23.02 (носки, трусы, шампунь, дезодорант и т. д. ). В результате они получают персонализированное четверостишье, которое ставит точку на проблеме выбора мужского подарка.

Изюминка на торте — предложенный рецепт ужина с майонезом для настоящих мужчин, который не требует длительного времени на подготовку.

Неделя романтики с Advance Group

Advance Group в «День всех Влюбленных» провел в бизнес-центре «Чайка Плаза 10» оригинальную имиджевую акцию, где каждый желающий мог сделать сюрприз коллеге.

За неделю до праздника в главном фойе был установлен почтовый ящик, вмонтированный в плазмабокс. Оформление несло простой посыл к действию. Необходимо было написать на валентинке имя коллеги и номер телефона, бросить её внутрь и ждать 14 февраля.

Спустя неделю в «День всех Влюбленных» случайным образом было выбрано несколько человек, которые получили поздравления и подарки от Advance Group. Благодаря видеосъемке удалось запечатлеть в режиме реального времени эмоции удивления и радости сотрудников бизнес-центра, чей трудовой день скрасил оригинальный сюрприз.

AliExpress Россия выпустила лимитированный бьюти-бокс с необычными товарами

В AliExpress Box вошли как популярная китайская косметика и аксессуары — например, роллер-массажер из кварца или глиттер для тела, — так и продукты локальных марок из России вроде пилинга с гибискусом. Экспертами и амбассадорами проекта стали журналистка и блогер Крис Фарберова (Openface), бьюти-блогер Сергей Остриков (BLOM, экс-Pudra.ru) и бьюти-эксперт Лизавета Шатурова (@effyshat).

«Нам близка философия кампании «Они говорили быть леди». Создавая нашу коробочку, мы хотели уйти от стереотипов о том, что женщине обязательно нужна косметика. В наш набор вошли не декоративные продукты, а товары для ухода (глиттер не считается!). Эти приятные вещи помогут отдохнуть после интенсивного дня и посвятить время себе. Мы специально готовили бокс к весне, чтобы поздравить пользователей AliExpress и отблагодарить их за доверие, — рассказывает директор по коммуникациям AliExpress Россия Анастасия Жбанова.

Лизавета Шатурова, бьюти-экспертка и редакторка «Афиши»: «Пока российские бренды уличной моды уже во всю заполонили европейские и азиатские концепт-сторы, локальным маркам косметики тяжело даже слегка подвинуть иностранных конкурентов на родной территории. При том, что научная база и возможности местных производств не уступают западным. В подобной ситуации кредит доверия от AliExpress может послужить всероссийской узнаваемости бренда, а в перспективе помочь и выходу за рубеж, ведь незнакомые ингредиенты и русский вайб — отличный маркетинговый прием для иностранной аудитории».

«Северсталь» поддержала проведение музыкального перформанса «Форма звука» в Новой Третьяковке

Петр Айду — пианист и композитор, знаток старинной и современной музыки, музыкальный археолог, воскрешающий забытые редкости и ценности, обладатель «Золотой маски» — превратил холл Новой Третьяковки в металлургический завод по производству звука. Металлические объекты — арматура и трубы — стали перкуссионными инструментами для специально написанной партитуры.

Для создания инсталляции компания «Северсталь» оказала профессиональную поддержку и изготовление сложных элементов конструкции высокой точности, которое оказалось под силу только промышленному производству.

«Форма звука» — это и перформанс, и саунд-скульптура, и музыкальная композиция. Петру было важно исследовать взаимосвязь между формой и звуком: все инструменты в его «оркестре» — сталь, а музыка — отражение ее измененной формы.

Еда — не ваше дело. «Азбука Вкуса» запустила кампанию «Дело шефа»

Розничная сеть «Азбука Вкуса» запустила коммуникационную кампанию «Дело шефа» с участием своих сотрудников. Кампания разработана и реализована креативной командой бренда без привлечения внешних партнеров.

Промокампания спланирована в формате сторителлинга и охватывает все каналы по принципу «360 градусов». В течение трёх недель аудитория будет знакомиться с историями шефов и их блюдами на страницах бренда в социальных сетях. На сайте «Азбуки Вкуса» в рамках кампании запущен специальный раздел, посвященный шеф-поварам. Информация о каждом шефе оформлена в формате «личного дела», а сам раздел интегрирован с каталогом интернет-магазина, который тоже обновился и дополнился.

«Встретиться» с шефами покупатели смогут и в магазинах: с 4 марта там будет представлен выделенный ассортимент (вставки в ценник с портретом шефа и QR-кодом, который ведет на описание блюда) и обновленный дизайн in-store материалов (новый дизайн облицовки оборудования в отделах кулинарии, лайтбоксы, плакаты, экраны, фотографии поваров в соответствующих зонах выкладки и др.).

Финальной точкой кампании станет гастрономический митап в модном пространстве «Дом Культур», на котором шефы «Азбуки Вкуса» будут готовить новые блюда по специально разработанным рецептам и проведут мастер-классы.

Авторы проектов для Disney, Marvel, Google оживят детские рисунки блокадного Ленинграда в VR-анимации

В течение многих десятилетий в музее истории Санкт-Петербурга хранятся около 700 уникальных детских рисунков, которые были созданы во время блокады Ленинграда. Команда проекта #СтраницыПобеды решила оживить эти рисунки с помощью технологий VR анимации. В проект были приглашены одни из самых известных VR-художников, которые работали с такими брендами как Disney, Marvel, Google, Samsung, Sony Pictures, Leica — Денис «Sa1ntdenis» Семёнов из России, Австралиец Стюарт «Sutu» Кэмпбелл, художник из Германии Владимир «VRHUMAN» Илич и Британская аниматор Рози Саммерс. Команда VR-художников перенесет исторические рисунки в виртуальное пространство — каждый в своём стиле создаст объемную иллюстрацию.

Серия «Война: Детские рисунки в VR-анимации» будет состоять из 20 эпизодов и публиковаться на Facebook странице проекта.

Lamoda запустила digital-проект с идеями модных образов на любой случай

Теперь каждую неделю Lamoda показывает покупателям, как сочетать вещи из каталога и помогает им подбирать образы на любой случай. Такую работу доверили стилистам Lamoda и блогерам, которые тоже участвуют в проекте и предлагают свои варианты стилизации. Сейчас на сайте доступно более 100 вариантов нарядов.

Чтобы увидеть готовые образы, пользователю нужно кликнуть на одноименную вкладку в верхнем меню сайта, выбрать стиль, понравившийся наряд и нажать на фото. Во всплывающем окне появится галерея с тремя снимками и список вещей, из которых собран лук. Все вещи можно добавить в избранное или корзину и моментально оформить заказ.

Сейчас функция доступна на сайте (десктопе и мобильной версии), а в скором времени появится в мобильном приложении Lamoda на iOS и Android.

ТНТ объединил футбол и романтику перед премьерой шоу «Холостяк»

Сразу два футбольных матча запомнились болельщикам не только спортивной составляющей, но и романтичными перфомансами болельщиков. В Самаре на матче «Крылья Советов — Оренбург» появилась невеста с плакатом-обращением к одному из футболистов, а в Санкт-Петербурге во время встречи «Зенит-Локомотив» мужчина сделал предложение своей возлюбленной на глазах многотысячной аудитории. Как оказалось, эти на первый взгляд не связанные события в двух городах — спланированная акция телеканала ТНТ совместно с «МАТЧ ПРЕМЬЕР» к старту нового сезона шоу «Холостяк».

Главной целью акций ТНТ стал заход в нелояльную к проекту спортивную аудиторию. О масштабе акции говорит ее выход на федеральный уровень за счет публикации в общероссийских СМИ и лентах информационных агентств. Всего за выходные об акциях в Самаре и Санкт-Петербурге вышло более 120 публикаций СМИ с общим охватом более 47 миллионов. Благодаря поддержке канала «МАТЧ ПРЕМЬЕР» о скорой премьере шоу «Холостяк» узнали зрители, которые отдают предпочтение спортивным программам.

«Кухня на районе» вместе с ‎Соником предлагают собирать золотые колечки и получать за них мерч

В преддверии премьеры фильма «Соник в кино» в ‎приложении «Кухня на районе» все нули в ценах превратились в золотые кольца, которые нужно было собирать, чтобы получить мерч и промокоды на билеты.

24 февраля самые активные пользователи получили приставку Sony Playstation 4Pro, игру Sega Sonic Mania Plus, мерч и промокод со скидкой на билет в кино -- все зависело от количества собранных колечек.

Фирменные принты Lamoda станут оберточной бумагой для букетов в цветочных магазинах Москвы

В «Мосцветторге», Florist Gump, Florista Barista и других точках можно будет бесплатно упаковать букет в подарочную бумагу с фирменными принтами Lamoda: полоска, «гусиная лапка» и леопард. На упаковке каждого букета спрятан промокод на скидку 1000 рублей на покупки с Lamoda.

Цветочная акция станет продолжением праздничной кампании онлайн-платформы «Мы знаем, о чем мечтают», в рамках которой был запущен специальный лендинг с тематическими подборками подарков и гидом по идеальным нарядам для свидания.

Бренд NIVEA подвел итоги всероссийского конкурса «Голосуй за свой каток!»

Бренд NIVEA подвел итоги шестого социального конкурса «Голосуй за свой каток!», направленного на реконструкцию заброшенных дворовых площадок. В каждом из городов-победителей в честь открытия катков состоялся настоящий семейный праздник: мероприятия традиционно отличались невероятно теплой и душевной атмосферой. Поздравить местных жителей со стартом работы катков приезжали и знаменитые фигуристы — Ирина Слуцкая и Илья Авербух, которые, несмотря на свой плотный график, нашли возможность посетить города-победители и провести мастер-класс для детей.

Победителями конкурса NIVEA «Голосуй за свой каток!» и обладателями новых ледовых площадок в 2019 году стали Ярославль (категория «Большие города») и Селенгинск («Маленькие города»), а специальным призом за высокую активность и волю к победе по решению жюри была награждена Кандалакша. А всего за историю конкурса бренд восстановил целых 18 катков.

В День таксиста Gett подарит своим водителям автомобиль

В знак поддержки водителей Gett запустил игру-квест к Международному дню таксиста. Каждую неделю водители будут соревноваться в выполнении новой миссии и получать ценные призы. Лучшие водители примут участие в розыгрыше KIA Optima.

Для участия в квесте Gett предлагает водителям выполнить ряд миссий: например, совершить поездки утром или в выходные. По итогам месяца лучшие водители из тех, что успешно завершили все миссии, получат ценные призы — в том числе телевизоры, ноутбуки и смартфоны. Финал конкурса пройдет одновременно в Москве и Санкт-Петербурге: всех участников квеста, которые прошли миссии до конца, пригласят на награждение, где каждый сможет принять участие в розыгрыше автомобиля KIA Optima.

Delivery Club и BB&Burgers выпустили «ретроградный» бургер

В первый день нового периода ретроградного Меркурия в приложении Delivery Club появился «ретроградный» бургер от BB&Burgers. Вместо привычного бургера с двумя булочками и одной котлетой — две котлеты и одна булочка между ними. К каждому заказу прилагается специальное предсказание от блогера @retrogradnymercury.

К каждому заказу прилагаются авторские предсказания от блогера Оли Осиповой (@retrogradnymercury) — в них она дает рекомендации, как справляться с непредвиденными ситуациями.

Dirol x Sorry I’m not: первый коллаб жевательный резинки и фэшн-бренда от Saatchi & Saatchi Russia

Dirol Party Runner — игра на платформе VK Mini Apps, в которой нужно создавать бесконечные вечеринки, не прерывающиеся на афтепати. Пользователям предлагают прокачивать хайп-шкалу вечеринок благодаря бустерам, героям и чекам с Dirol, зарабатывать патикоины и обменивать их на различные призы — а теперь и на лимитированную коллекцию мерча от Dirol x Sorry, I’m not. Это худи и футболки с изображением различных персонажей игры и поясные сумки с главным героем — Dirol Jack. Подробнее на Sostav.