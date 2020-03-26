Подать заявку на фестиваль «Каннские Львы» можно до 30 июня

В связи с пандемией коронавируса в мире крупнейший фестиваль рекламы и креативности «Каннские Львы» был перенесен и пройдет во Франции 26 — 30 октября.

По словам оргкомитета фестиваля, многие креаторы заявили, что не успевают завершить работы и подать их на фестиваль. Понимая проблемы, с которыми сталкиваются креаторы, сроки подачи заявок на участие в фестивале были скорректированы.

Второй поздний прием заявок — после 7 мая 2020 г

Третий поздний срок — после 28 мая 2020 г.

Крайний срок подачи заявок — 30 июня 2020 г.

Полная информация о сроках и условиях участия в фестивале находится на его официальном сайте.