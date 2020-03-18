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18.03.2020 в 17:00

«Каннские Львы» пройдут 26 — 30 октября

Sostav сообщал о подобных намерениях ранее

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Решение было принято после долгих обсуждений с партнерами и клиентами, а также после консультаций с представителями здравоохранения, мэрией Канн и французскими властями. Еще неделю назад этот план был «планом Б», но сейчас это пока единственно возможный вариант развития событий.

Оргкомитет признает сложные обстоятельства, с которыми приходится сталкиваться в данный период. Здоровье, безопасность и благополучие клиентов, сотрудников, спонсоров и партнеров остается первоочередной задачей фестиваля.

Представители «Каннских Львов» отмечают, что будут следить за быстро меняющимися событиями, связанными со вспышкой коронавируса. У них есть продуманные планы по смягчению последствий, которые помогут обеспечить признание лучших творческих достижений мира в области рекламы 2020 года.

Филип Томас, председатель Cannes Lions:

Глобальная ситуация динамична и быстро меняется, мы чувствовали, что крайне важно получить понимание о датах проведения Фестиваля как можно скорее. Мы будем продолжать поддерживать тесную связь с нашими клиентами при разработке наших планов.

Саймон Кук, управляющий директор Cannes Lions:

Наше сообщество сталкивается с беспрецедентными проблемами, и сотрудничество никогда не было более важным. Сейчас мы сосредоточены на планировании фестиваля, чтобы наше сообщество могло признать ту выдающуюся работу, которую оно вносит в бизнес, организации и общество.

Каннские львы
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