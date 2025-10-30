Почти половина ПВЗ заработала менее 500 тысяч рублей за год

Почти половина владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в 2024 году заработала менее 500 тыс. руб. в год, еще 25% — от 500 тыс. до 1 млн руб. При этом продавцы на маркетплейсах показали значительно более высокие результаты, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследования Центра доказательной экспертизы Института Гайдара.

От 1 млн до 2 млн руб. смогли получить лишь 19% опрошенных владельцев ПВЗ, от 2 млн и более заработали 14%. Таким образом, средняя годовая выручка владельца ПВЗ по стране составила около 900 тыс. руб., тогда как средняя выручка ИП и ООО на маркетплейсах — 37,5 млн руб., а у самозанятых — 880 тыс. руб.

Владельцы ПВЗ, как правило, управляют двумя-тремя точками, и более половины из них планируют расширять бизнес в ближайший год. Кроме того, значительная часть таких предпринимателей имеют либо другие источники дохода (50%), либо ведут параллельно другой бизнес (8 из 10).

По оценке Ассоциации участников рынка электронной коммерции, чистая прибыль среднего ПВЗ не превышает 15 тыс. руб. в месяц при обороте около 160 тыс. руб. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году средняя выручка одного пункта может превысить 1,5 млн руб. Несмотря на низкую доходность, предприниматели сохраняют интерес к этому виду деятельности, особенно на фоне расширения сетей крупных маркетплейсов.

Ранее Ассоциация участников рынка электронной коммерции предложила ввести отдельный код ОКВЭД и специальный налоговый режим для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов.