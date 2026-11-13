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13.11.2026 в 10:55

Почти 80% россиян готовы рассказывать о своей работе в соцсетях, если это поможет карьере

Каждый десятый против смешения работы и социальных сетей

78% опрошенных россиян готовы рассказывать в социальных сетях о своей работе или профессии либо уже делают это. Таковы данные исследования, проведенного коммуникационным агентством Didenok Team и соцсетью для поиска работы «Мэйт». Отчет есть в распоряжении Sostav.

59% респондентов стали бы рассказывать о своей работе в социальных сетях, если бы это помогло найти новую работу или получить повышение. 14% уже делятся рабочими моментами в соцсетях. 5% согласились бы публиковать посты о работе только при условии доплаты от работодателя. 10% против смешения работы и соцсетей. 12% затруднились с ответом.

Рассказывать о работе в соцсетях, если это поможет найти работу или вырасти в должности, готовы 68% зумеров и 51% миллениалов.

В опросе участвовали 1319 россиян в возрасте 18−45 лет.

соцсети исследование работа
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