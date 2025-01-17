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18+
17.01.2025 в 12:45

Почти 40% россиян сменили профессию за три года

Чаще всего другой вид деятельности выбирали автомойщики, курьеры и режиссеры

С 2022 по 2024 год 38% россиян освоили новую специальность. В период с 2009 по 2019 год род деятельности поменяли 30% жителей страны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные hh.ru.

Чаще всего новую профессию выбирали автомойщики, курьеры, швеи, режиссеры и технические директора, реже всего — врачи, геологи, бухгалтеры, агрономы и программисты.

По словам экспертов, в профессиях автомойщика и курьера тяжелые условия труда. Такой род занятий люди часто воспринимают как временный способ заработка, а затем меняют специальность.

Быстрее других новые профессии осваивали жители Дальнего Востока. Меньше всех интерес к смене специальности проявляли те, кто проживает в Москве, Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарии, Дагестане и на Чукотке.

Чаще всего россияне выбирали для перехода работу администратора, менеджера по продажам или закупкам, аналитика, бухгалтера и руководителя проектов. Рабочие и производственные специальности для смены профессии оказались популярнее IT-сферы.

Кроме того, жители страны чаще выбирали в качестве новой специализации работу, смежную со старой. Так, автомойщики в основном стали трудиться автослесарями, а курьеры — водителями.

Ранее сообщалось, что курьеры обогнали по зарплатам айтишников, учителей и врачей. Причина — дефицит работников служб доставки.

Кадры исследование Профессии
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