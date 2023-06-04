«Почта России» протестирует доставку посылок беспилотниками до дронопортов

«Почта России» проведет тест по доставке посылок с помощью беспилотников до дронопортов. Компания заключила соглашение с целью развития наземной инфраструктуры дронопортов с российским разработчиком «Русдронопорт», говорится на сайте оператора почтовой связи.

Дронопорт обладает функциями почтомата, в который беспилотные воздушные суда загружают посылки. «Почта России» протестирует 2 типа дронопортов. Первый — легкий вариант с 3 ячейками для посылок, во втором будет место для одновременного хранения 8 отправлений. Максимальный вес посылки — 10 кг.

Конструкция дронопорта будет закрытой и защищенной от взломов, для оптимального температурного режима внутри предусмотрен климат-контроль.

В России это будет первый опыт тестирования дронопортов. В «Почте России» уверены, что данная технология поможет снизить время ожидания для клиентов и ускорит доставку посылок.