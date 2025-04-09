«Почта России» станет уполномоченной организацией по доставке рекламы и газет в почтовые ящики

Минцифры представило законопроект, направленный на поддержку и развитие «Почты России». Документ размещен на портале проектов нормативных актов и включает целый ряд мер, способствующих модернизации оператора и расширению спектра его услуг.

Одним из ключевых нововведений стало предложение закрепить статус «Почты России» как уполномоченной организации по доставке корреспонденции, газет, счетов и рекламных материалов в почтовые ящики многоквартирных домов. Однако жители смогут выбрать иного оператора на общем собрании жильцов.

Проект также предполагает возможность приема «Почтой» электронных платежей без комиссий со стороны банков. Все уведомления о платежах и посылках будут доступны через личный кабинет на сайте и в приложении «Почты России», а также на платформе «Госуслуги».

В рамках расширения социальных функций «Почте России» хотят разрешить продажу безрецептурных лекарств, не требующих особых условий хранения. Как отмечает Минцифры, это особенно важно для обеспечения жителей отдаленных населенных пунктов.

Еще одно нововведение — интеграция с маркетплейсами. Отделения «Почты России» смогут использоваться в качестве пунктов выдачи заказов, что увеличит доступность онлайн-покупок для населения и упростит логистику.

Ранее законопроект о нефинансовой поддержке «Почты России» стал причиной обеспокоенности общественной организации «Опора России». Ее исполнительный директор Андрей Шубин направил письмо в Совфед и Минцифры, в котором отметил угрозу монополизации и негативные последствия для частных операторов почтовых услуг, занимающих 5,5% рынка.

Напомним, в 2024 году чистый убыток «Почты России» (согласно отчетности по РСБУ) составил 20,6 млрд руб. В 2022 году показатель был равен 30,3 млрд руб., в 2023-м — 7 млрд руб.