Законопроект о поддержке «Почты России» вызвал опасения у бизнеса

Законопроект о нефинансовой поддержке АО «Почта России» стал причиной обеспокоенности общественной организации «Опора России». Ее исполнительный директор Андрей Шубин направил письмо в Совфед и Минцифры, в котором отметил угрозу монополизации и негативные последствия для частных операторов почтовых услуг, занимающих 5,5% рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст обращения.

В письме Шубин отметил, что предложенные меры могут оказать отрицательное влияние на деятельность частных почтовых операторов, рекламораспространителей, а также представителей фармацевтической отрасли и владельцев интернет-магазинов. Он призвал не создавать монополию «Почты России» на доставку почты, печатной продукции и квитанций ЖКХ, а ограничить эти услуги только для лицензированных операторов.

В обращении также содержится предложение предоставить частным операторам право на доставку электронных и платежных документов. Кроме того, предлагается разрешить «Почте России» продавать фармацевтические товары только при наличии соответствующей лицензии.

В Минцифры изданию подтвердили, что законопроект сейчас обсуждается с представителями отрасли и заинтересованными ведомствами. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что проект был направлен на рассмотрение, и регулятор участвует в его проработке. В «Почте России» от комментариев воздержались.

Напомним, в феврале РБК писал, что власти обсуждают возможность дать «Почте России» право продавать лекарства в ее отделениях. Отмечалось, что также предлагается наделить оператора монополией на доставку писем, счетов, печатных изданий и рекламы в почтовые ящики в многоквартирных домах.