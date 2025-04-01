Чистый убыток «Почты России» превысил 20 млрд рублей

В 2024 году чистый убыток «Почты России» (согласно отчетности по РСБУ) составил 20,6 млрд руб. В 2022 году показатель был равен 30,3 млрд руб., в 2023-м — 7 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

Общая выручка «Почты России» по итогам прошлого года увеличилась на 3%, до 219 млрд руб., в 2023 году она составляла 212 млрд руб.

Выручка от услуг почтовой связи выросла на 3%, до 157 млрд руб., а от торговой деятельности и денежного посредничества упала на 8 и 13%, до 25 и 8,8 млрд руб. соответственно. Выручка от услуг для компаний электронной торговли возросла на 3 млрд руб.

В «Почте России» заявили, что предприятие остается под давлением внеоперационных факторов. В их числе компания назвала санкции и стоимость обслуживания долга на фоне высокой ключевой ставки Центробанка. Так, проценты к уплате по кредитам в прошлом году увеличились до 16,7 млрд руб.

Ранее сообщалось, что власти могут разрешить «Почте России» продавать лекарства в ее отделениях. Также предлагается наделить оператора монополией на доставку писем, счетов, печатных изданий и рекламы в почтовые ящики в многоквартирных домах. В «Опоре России» считают, что предлагаемые меры угрожают частным операторам.