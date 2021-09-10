Почему мы не покупаем идеи у агентств: дискуссия ведущих маркетологов и креаторов компаний

Петр Кипа, директор по маркетингу BetBoom:

Первая причина — нам часто приносят то, что уже было у конкурентов, или просто берут другой сегмент, или смотрят что-то зарубежное и копируют. Мы, естественно, тоже занимаемся внутренним трендвотчингом, и для нас это абсолютно не ново, поэтому мы против применения агентствами таких подходов.

Плюс часто приносят что-то, не изучая бренд, его позиционирование, коммуникационную стратегию. «Вот мы придумали в целом для всех букмекеров, но вот вы первые, это эксклюзив. И вы первые можете это купить. А если не купите, то завтра мы продадим конкурентам». Ну идите и продавайте. Нам важно, чтобы идея была продолжением бренда. Нужно провести внутренние исследования аудитории и сегмента, в общем, подходить более вдумчиво к таким вопросам.