Российские геймеры стали реже скачивать пиратские видеоигры

В 2024-м уровень пиратства всех видеоигр в России снизился на 13% год к году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику онлайн-школы XYZ. В прошлом году российские геймеры загрузили пиратские версии игр на сумму 281 млрд руб. Их скачивают две трети пользователей.

По словам заместителя генерального директора по управлению креативным кластером Ultimate Education Владимира Синицына, 57% геймеров, скачавших пиратскую версию, впоследствии приобрели лицензионную копию. Это свидетельствует о готовности игроков финансово поддерживать разработчиков после ознакомления с игрой.

В числе самых популярных пиратских игр 2024 года оказались STALKER 2, Warhammer 40 000: Space Marine 2, Black Myth: Wukong, Path of Exile II и Elden Ring. Эксперты объясняют, что ААА-тайтлы (высокобюджетные проекты) остаются главными объектами пиратства, в то время как инди-игры «пиратять» гораздо реже, поскольку они стоят значительно дешевле и имеют меньшую аудиторию.

Снижение уровня пиратства в России эксперты связывают с улучшением доступности игр через цифровые платформы и подписочные сервисы, такие как Steam. В последние годы появились более удобные способы покупки игр без необходимости использования иностранных карт, а также выросла популярность регулярных распродаж и скидок, что делает игры более доступными для широких масс. Кроме того, многие игры теперь требуют постоянного интернет-подключения и сложной верификации, что затрудняет их пиратское распространение.