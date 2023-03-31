ПИК объявил два тендера на размещение рекламы в ООН и на радио

Девелоперская и строительная компания ПИК (ПАО «ПИК СЗ») проводит два тендера. Первый — открытый запрос цен на размещение рекламно-информационных материалов компании в ООН по России с мая 2023 года по апрель 2025 года. Второй — открытый тендер на оказание услуг по разработке стратегии рекламной кампании, медиапланированию и размещению рекламы на региональных радиостанциях на всей территории России в указанных городах. Объявления о закупках размещены на сайте компании.

Размещение рекламы в ООН

Согласно закупочной документации, для участия в процедуре необходимо заполнить и направить в ПИК скан заявки и тендерное коммерческое предложения (ТКП) с указанием предоставляемых условий и стоимости в рублях до 6 апреля 2023 года.

При этом организатор оставляет за собой право запросить у участников официальные письма от подрядчиков наружной рекламы с подтверждением выданных условий и исключить из тендерной процедуры те агентства, которые не подтвердили заявленные условия письмами владельцев рекламных конструкций.

Конкурс проводится в три этапа. Первый этап — квалификация и выполнение аналитического задания. Кандидаты в том числе должны представить объём биллинга ООН за 2022 год и сделать обзор рынка наружной рекламы в регионах России. На втором этапе участникам процедуры направят баинговое задание. С агентствами, прошедшими в третий этап, проведут онлайн-встречу, затем подведут итоги тендера.

Размещение рекламы на радио

Как отмечается в документах, тендер состоит из одного лота. Он включает размещение рекламно-информационных материалов для продвижения бренда ПИК, его проектов, сервисов и других услуг компании на региональных радиостанциях, включая, но не ограничиваясь городами: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Новороссийск, Тюмень, Ярославль. Период оказания услуг: с мая 2023-го по апрель 2024 года.

Заявки для участия принимаются до 6 апреля. Участники должны предоставить анкету и ТКП. Среди обязательный требований к претендентам — быть официальным подписчиком всех проектов компании TNS Россия (TV Index, TV Index+, M Index, Radio Index, NRS, Web Index, AdEx).