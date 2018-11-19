«Первый канал» обратится за господдержкой

В ближайшее время совет директоров «Первого канала» планирует поручить его гендиректору Константину Эрнсту обратиться в правительство по вопросу выделения субсидий, так как каналу не получается обойтись без регулярной господдержки.

Так, для стабилизации финансового состояния каналу требуется ежегодная господдержка по 6,5 млрд руб. в 2018−2021 годах и по 5 млрд руб. в 2022−2025 годах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании PwC, подготовленном по заказу «Первого канала».

Сейчас «Первый» находится в режиме экономии. Продюсеры, выпускающие телеконтент, не раз утверждали, что в последние годы канал сильнее других задерживает платежи. А с сентября канал сократил объем премьерного контента в сетке.

«Первый канал» традиционно был лидером по аудитории в России, но третий год уступает первенство флагманскому каналу ВГТРК «Россия 1». По итогам 2016 года разница в аудиторной доле была небольшой (12,9% телезрителей старше четырех лет у «России 1» против 12,7% у «Первого», данные Mediascope), но с тех пор отрыв усилился: в 2017 году доли составляли 13,2% против 12,1%, а с января по 13 ноября 2018 года — 12,9% против 11,8%. Конкуренцию усложняет разница в размере субсидий с ВГТРК. Так, «Первый» в 2016 году получил 5,2 млрд руб., а в 2017-м — 7,32 млрд руб. благодаря тому, что Госдума приняла закон о разовом выделении каналу 3 млрд руб. на контент и его распространение.

Основную часть этих средств канал получает из субсидии на распространение в городах с населением менее 100 тыс. человек. Ее сумма на шесть телеканалов, включая «Первый», в 2018 году составляет 8,98 млрд руб., а в 2019 году снизится до 7 млрд руб. ВГТРК получила 25,68 млрд руб. субсидий в 2016 году и 25,82 млрд руб.— в 2017 году. В 2018 году госхолдинг должен получить 24,9 млрд руб.

Обращение «Первого» за субсидиями правомерно, ему нужна компенсация расходов на текущую деятельность, считает продюсер Игорь Толстунов, сотрудничающий с телеканалом. «У канала большая валютная составляющая: расходы на технику, корпункты и мероприятия, а не очень большой рост рекламного рынка за последние годы не компенсирует драматическое падение рубля. Чтобы тратить на яркий, зрелищный контент, нужен больший ресурс и финансовые вливания, либо мы скатимся до провинциального телика», — рассуждает он.