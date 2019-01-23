Перманентный кризис и неоправданный оптимизм: чем живет российский потребитель

Закончился ли кризис для российского потребителя? С одной стороны, он как бы завершился в 2016 году, и на тот момент надежды населения были очень высокими. Макроэкономические показатели с тех пор действительно несколько улучшились: немного выросли ВВП, промышленное производство, оборот розничной торговли, снизились безработица и инфляция. Чемпионат мира по футболу слегка повысил покупательские настроения населения. Однако по большинству показателей потребительского климата ситуация все же ухудшилась, говорится в исследовании GfK Rus.

Россияне не чувствуют улучшения своего материального положения, а покупательское поведение остаётся кризисным. Люди продолжают экономить, в том числе при покупке товаров повседневного спроса. Кроме того, людей всё больше беспокоит социальное неравенство и коррупция — осознание этих проблем значительно усилилось в 2018 году. В целом российский потребитель не почувствовал улучшения ситуации, признает глава GfK Rus Александр Демидов.

В 2018 году несколько оживились рынки товаров длительного пользования — автомобильный и электробытовых товаров. Падение продаж автомобилей в 2015­-2016 годах сменилось ростом, хотя и меньшим, чем в 2011 году. Аналогичным образом подрос и рынок электробытовой техники, сильное падение которого пришлось на 2015 год. В 2018 году продолжился рост интернет-торговли, которая не падала даже в условиях кризиса. В целом технологическое оснащение россиян находится на высоком уровне. С 2016 по 2018 годы выросло использование смартфонов, ноутбуков, телевизоров со встроенной функцией выхода в интернет — все эти показатели выше, чем в среднем по миру.

К числу позитивных событий эксперты относят рост ипотеки, который продолжился в 2018 году. Кроме того, выросло использование таких финансовых инструментов, как кредитные карты и страхование. Правда, по наличию этих финансовых инструментов Россия пока сильно отстаёт от среднемировых показателей.

В 2018 году больше хорошего для себя и своей семьи ожидали 81% респондентов, плохого только 6%. Это лучшие показатели не только по сравнению с 2016-м, но и с благополучным 2011 годом, вторым годом после предыдущего кризиса.

Растёт ценность здоровья, хорошего физического и душевного состояния. В иерархии ценностей этот показатель на втором месте после защищённости семьи. Ценность здоровья в России выше, чем в среднем по миру.

В то же время потребительское поведение россиян осталось кризисным. Доля людей, которых кризис коснулся, даже немного увеличилась по сравнению с 2016 годом. Больше респондентов полагают, что последствия кризиса продлятся 4 года и более, и уже не надеются на скорый выход из пике.

Картина обманутых ожиданий четко прослеживается по динамике Индекса потребительских настроений. Если в начале 2018 года они росли, то с июня начали снижаться, а в августе даже вернулись в отрицательную зону. ИПН тогда составил 98 пунктов в целом по России, а в Москве вообще 90. Безусловно, на падение потребительских настроений повлиял общий информационный фон, ­как внешний, так и внутренний, в том числе объявленная пенсионная реформа. В сентябре и октябре ИПН вновь вернулся в позитивную зону и составил в целом по России 102 и 100 пунктов соответственно, а в Москве так и остался в отрицательной зоне.

Если после кризиса 2008−2009 гг. на российском потребительском рынке сразу наступил подъём, то теперь для населения каких­-либо заметных улучшений не произошло. Ожидания от 2018 года скорее не оправдались: доходы населения практически не выросли или выросли незначительно, покупательская способность не увеличилась.

В 2018 году российский потребитель снизил затраты на товары повседневного спроса. Даже рынок продуктов питания по всему обороту упал не только в натуральном выражении, как это уже было в условиях кризиса 2014­-2016 годов, но и в стоимостном выражении, чего не было за все годы наших наблюдений. Если в июле 2016 года 25% россиян заявляли, что не собираются из-­за кризиса отказываться от каких-­либо покупок, то в июле 2018-го их доля упала до 12%. Значительно выросла доля тех, кто в случае ухудшения финансового положения готов отказаться не только от предметов роскоши, но и экономить на покупках повседневных товаров.

Впрочем, четырехпроцентный рост по стоимости показал рынок общественного питания. Так что на динамику рынка продуктов питания скорее всего повлияли несколько факторов, включая снижение инфляции в I полугодии 2018 года и изменения в привычках питания. Но важно и то, что экономное и рациональное поведение россиян никуда не делось.

Один из главных способов экономии — поиск магазинов с более низкими ценами. В 2016 году об этом заявляли 49% опрошенных, то в 2018-м — уже 55%. Цена становится всё более важным фактором при покупке товара. Если в 2016 году так говорили 36% россиян, то в 2018-м — 40%. В этой связи в структуре торговли постоянно растёт доля дискаунтеров.

При совершении покупок россияне становятся всё более рациональными. Например, в 2016 году со списком товаров в магазин ходили 43% россиян, а в 2018-м — уже 50%. Интересно, что большой выбор товаров имеет для россиян не только положительное, но и отрицательное значение. 32% опрошенных говорят, что им проще принять решение о покупке, когда выбор товаров меньше.

Кроме чисто экономических проблем и потребительского климата во второй половине 2018 года россиян сильно беспокоило социальное неравенство, которое в кризисных условиях только усиливается. Если в 2011 году неравенство доходов беспокоило 17% населения, в 2016­-м — 13%, то в 2018-м — 24%. В то же время равенство и равные возможности для всех как ценность разделяет 55% россиян. Значительно выросло неприятие россиянами коррупции и взяточничества. В 2011 году своё беспокойство по этому поводу выражали 21% населения, в 2016-м — 26%, а в 2018-м — 33%, причём этот вопрос вышел на второе место в иерархии проблем.

В связи с пенсионной реформой в 2018 году выросло общее беспокойство потребителей в России по поводу пенсионного обеспечения. Правда, оно пока не выше, чем в среднем по миру.

В этих условиях доля тех, кто считает, что Россия развивается в правильном направлении, уменьшилась с 2016 по 2018 год с 76% до 55%. Что касается будущего, то надежды россиян на улучшение своего материального положения в ближайший год снизились. Если в 2016 году 67% опрошенных ожидали позитивных новостей для своего кошелька, то в 2018 году эта доля упала до 57%.

Материал подготовлен на основе исследований: Всероссийский опрос GfK (GfK Omnibus), Потребительская панель GfK (GfK Consumer Panel), Данные розничных продаж бытовой техники и электроники (GfK POS Panel), GfK Consumer Life.