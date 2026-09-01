Перформанс Маркетинг Форум 2026: два дня об индустрии и премия для тех, кто ее меняет

28−29 сентября в Москве пройдет флагманский форум Digital Club — Перформанс Маркетинг Форум 2026. Это ежегодная открытая площадка, на которой встречаются сильнейшие представители российского диджитал-рынка: рекламодатели, агентства, платформы, сервисы, технологические компании и независимые эксперты. Sostav выступает стратегическим партнером события.

Каждый год ПМФ становится точкой сборки для индустрии: здесь встречаются сильные диджитал-профессионалы, которые отвечают за маркетинг, технологии, продукты и рекламные бюджеты крупнейших компаний. На форуме обсуждают новые инструменты, делятся рабочими кейсами, спорят о подходах и открыто говорят о проблемах, с которыми сталкивается рынок.

В 2026 году в программе — четыре тематических потока и отдельный трек для руководителей. В общем фокусе темы, которые уже сегодня меняют диджитал: как AI-ассистенты перестраивают путь пользователя и что происходит с перформанс-воронкой, когда классический поиск перестает быть единственной точкой входа. Разберём, куда перемещаются рекламные бюджеты и где сохраняются точки роста в Telegram, мобильном маркетинге и новых площадках.

Отдельный разговор — об экономике маркетинга: росте CAC, снижении маржинальности и новых способах сохранять эффективность в условиях дорожающего привлечения. Обсудим развитие CTV и его потенциал как performance-инструмента, рост ретейл-медиа и маркетплейсов, новые модели работы с инфлюенсерами.

В отраслевых секциях представители фармы, недвижимости, электронной коммерции расскажут, как меняются маркетинговые стратегии и какие решения действительно работают в новых условиях.

В программе также разборы реальных кейсов, профессиональные дискуссии, питчинг новых сервисов и площадок и рейтинг рынка вживую. ПМФ — это возможность за два дня увидеть, чем живут разные части индустрии, познакомиться с новыми решениями, обсудить проекты напрямую с коллегами и партнерами и сверить собственную стратегию с тем, куда движется рынок.

Продолжением форума 29 сентября станет «ПМФ Премия» — отдельная церемония, на которой Digital Club отметит компании, команды, проекты и людей, чья работа заметно повлияла на индустрию за последний год.

Один из главных блоков премии — «Вклад в рынок». Его идея выходит за рамки привычного конкурса рекламных кейсов. Здесь оценивается сам вклад в развитие индустрии: технология, открывшая новые возможности; практика, которую начал использовать рынок; образовательная или исследовательская инициатива; проект, усиливший профессиональное сообщество; масштабная трансформация внутри компании или целого сегмента.

На премию можно номинироваться самостоятельно. Если за последний год ваша команда запустила проект, решение или инициативу, которыми действительно стоит поделиться с рынком, их можно представить на премии. К участию принимаются достижения, реализованные с сентября 2025 по август 2026 года. Заявки принимаются до 15 сентября.

Подать проект могут бренды, агентства, платформы, технологические компании, сервисы и профессиональные команды. Это могут быть решения, которые изменили процессы внутри компании, дали рынку новый инструмент, сформировали практику, развили экспертизу или создали новые возможности для других игроков.

В блоке «Вклад в рынок» предусмотрено пять номинаций:

«Вклад в технологии» — для решений и разработок, которые расширяют возможности рынка;

«Вклад в экспертизу» — для исследований, методологий, образовательных проектов и новых профессиональных практик;

«Вклад в сообщество» — для инициатив, которые объединяют индустрию и помогают ей развиваться;

«Трансформация года» — для масштабных изменений в бизнесе, продукте, маркетинге или процессах;

Гран-при «Вклад в рынок» — главная награда блока.

Проекты оценивает профессиональное жюри по критериям каждой номинации. В центре внимания — значимость достижения, его новизна, эффект и влияние на дальнейшее развитие индустрии.

На церемонии также представят рейтинги Digital Marketing Club Russia и назовут победителей конкурсной программы ПМФ в категориях «Лучший performance-кейс», «Лучший CTV-кейс» и «Лучший продукт и сервис».

ПМФ объединит несколько форматов профессионального диалога: два дня открытого разговора о том, куда движется диджитал, новые технологии и кейсы, встречи с сильнейшими игроками рынка и премию, которая отмечает тех, кто уже сегодня влияет на развитие индустрии.

Если у вашей команды есть сильный проект или достижение за последний год, его можно номинировать на «Вклад в рынок» и представить профессиональному сообществу.

📍 ПМФ: 28−29 сентября 2026

📍 ПМФ Премия: 29 сентября 2026

Москва, Hyatt Regency Petrovsky Park

Подробнее о программе, билетах и премии.