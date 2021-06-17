Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+23
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.06.2021 в 16:30

«Перекресток» запустил новый сайт

На платформе можно смотреть каталоги и составлять заказы, которые потом будут доступны с телефона

ПЕРЕКРЕСТОК запустил новый сайт, который является десктопной версией мобильного приложения. Он содержит всю информацию о торговой сети и особенностях доставки. Кроме того, на площадке есть каталог товаров и личный кабинет, через который можно оформить заказ, сообщила Sostav пресс-служба ритейлера.

Платформа сделана для тех, кто не пользуется приложением, а также для покупателей, которым удобнее смотреть каталоги на экране компьютера. Ритейлер планирует увеличить посещаемость с 30 тыс. до 2 млн пользователей в день до конца 2021 года.

Сайт предусматривает неавторизованную зону и быструю регистрацию. Чаще всего пользователи заходят в категории и карточки товаров, раздел с информацией о доставке и список магазинов по городам, уточнили в компании.

Более 70% задач были выполнены InHouse-командой, ресурсы агентств привлекались для ускорения работ в области дизайна, фронтенд-разработки и СЕО-продвижения.

Илья Тимченко, директор по развитию омниканального бизнеса «Перекресток»:

Мы направили фокус внимания на главные разделы и изучили путь нашего пользователя, чтобы создать максимально функциональную и комфортную для покупателей площадку. Конечно, e-grocery — это мобильный app-based бизнес, это значит, что доля пользователей приложения будет расти и преобладать над пользователями десктопа. Но все еще есть 20% пользователей, для которых удобнее веб-версия каталога и подачи информации, поэтому сайт является достойным продолжением мобильной платформы.

Как пояснили в компании, сайт имеет ряд преимуществ перед приложением: его сайта выводятся в поисковой выдаче «Яндекса» и Google; на сайте люди собирают корзины с более крупным чеком — из-за того, что так удобнее выбирать товары; сайтом любят пользоваться люди старшего возраста (35+). «Более взрослая аудитория которая привыкла составлять корзину не на лету, а вдумчиво. Вторая часть аудитории — это привлеченные пользователи с рекламы или сео-продвижения», — отметил представитель «Перекрестка».

Обе версии используют единую базу данных: можно переключаться с сайта на смартфон с сохранением данных о продуктах в корзине. В десктопной версии отобразится последний указанный в приложении адрес, а оформленный в ней заказ можно оплатить с телефона, где подключены Apple Pay и Google Pay.

Ранее стало известно, что другой ритейлер — французская сеть «Ашан» собирается развивать интернет-торговлю в России. Для этого ритейлер вложит 20 млрд руб. в развитие цифровых услуг. В первую очередь, «Ашан» намерен создать и развивать площадку для продаж.

Перекресток
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ритейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.