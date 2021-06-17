ПЕРЕКРЕСТОК запустил новый сайт, который является десктопной версией мобильного приложения. Он содержит всю информацию о торговой сети и особенностях доставки. Кроме того, на площадке есть каталог товаров и личный кабинет, через который можно оформить заказ, сообщила Sostav пресс-служба ритейлера.

Платформа сделана для тех, кто не пользуется приложением, а также для покупателей, которым удобнее смотреть каталоги на экране компьютера. Ритейлер планирует увеличить посещаемость с 30 тыс. до 2 млн пользователей в день до конца 2021 года.

Сайт предусматривает неавторизованную зону и быструю регистрацию. Чаще всего пользователи заходят в категории и карточки товаров, раздел с информацией о доставке и список магазинов по городам, уточнили в компании.

Более 70% задач были выполнены InHouse-командой, ресурсы агентств привлекались для ускорения работ в области дизайна, фронтенд-разработки и СЕО-продвижения.

Илья Тимченко, директор по развитию омниканального бизнеса «Перекресток»: Мы направили фокус внимания на главные разделы и изучили путь нашего пользователя, чтобы создать максимально функциональную и комфортную для покупателей площадку. Конечно, e-grocery — это мобильный app-based бизнес, это значит, что доля пользователей приложения будет расти и преобладать над пользователями десктопа. Но все еще есть 20% пользователей, для которых удобнее веб-версия каталога и подачи информации, поэтому сайт является достойным продолжением мобильной платформы.

Как пояснили в компании, сайт имеет ряд преимуществ перед приложением: его сайта выводятся в поисковой выдаче «Яндекса» и Google; на сайте люди собирают корзины с более крупным чеком — из-за того, что так удобнее выбирать товары; сайтом любят пользоваться люди старшего возраста (35+). «Более взрослая аудитория которая привыкла составлять корзину не на лету, а вдумчиво. Вторая часть аудитории — это привлеченные пользователи с рекламы или сео-продвижения», — отметил представитель «Перекрестка».

Обе версии используют единую базу данных: можно переключаться с сайта на смартфон с сохранением данных о продуктах в корзине. В десктопной версии отобразится последний указанный в приложении адрес, а оформленный в ней заказ можно оплатить с телефона, где подключены Apple Pay и Google Pay.

Ранее стало известно, что другой ритейлер — французская сеть «Ашан» собирается развивать интернет-торговлю в России. Для этого ритейлер вложит 20 млрд руб. в развитие цифровых услуг. В первую очередь, «Ашан» намерен создать и развивать площадку для продаж.