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18+
17.01.2022 в 16:43

PBN H+K Strategies займётся продвижением Reebok в России

Агентство также будет отвечать за SMM-продвижение бренда

Международное коммуникационное агентство PBN H+K Strategies (входит в WPP) стало официальным PR-партнёром глобального бренда спортивных товаров Reebok в России. Агентство выиграло тендер на комплексное оказание услуг по связям с общественностью и ведению социальных сетей бренда, рассказали Sostav в PBN H+K Strategies.

Подрядчик будет отвечать за корпоративные и маркетинговые коммуникации, в том числе вести работу с лидерами мнений и амбассадорами Reebok, сопровождать и координировать мероприятия, работу со СМИ.

Также агентство займётся разработкой диджитал-стратегии, размещением контента на официальных страницах и модерацией сообществ бренда в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram и видеохостинге Youtube.

В августе 2021 года стало известно о том, что Adidas договорилась о продаже Reebok американской компании Authentic Brands Group. Сумма сделки составила €2,1 млрд, её планируют закрыть в первом квартале 2022 года. Adidas приобрела Reebok в 2006 году за $3,8 млрд.

PBN H+K Strategies Reebok
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