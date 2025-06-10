Павел Дуров почти не пользуется смартфоном

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Основная часть беседы была посвящена задержанию бизнесмена во Франции, а также Дуров рассказал о нескольких своих жизненных принципах.

Во время задержания в камере в тюрьме Дуров очень волновался за своих родных — детей и маму. Он заявил, что до сих пор не понимает, в чем его обвиняют. Так, французские власти обеспокоены отсутствием ответа от Telegram на судебные запросы, однако выяснилось, что Telegram не получали ни одного судебного запроса из Франции.

Затем Дурову предъявили обвинение в соучастии в противоправной деятельности, однако сам он назвал это нелепым и сравнил с арестом президента за преступления, совершенные гражданами эго страны. Он также отметил, что Франция не просила у него ключей от Telegram, потому что «таких ключей технически не существует».

По словам создателя мессенджера, Telegram успешно монетизируется через платные подписки и другие способы. Он не использует личные данные для таргетирования рекламы и не раскрывает их без законных оснований.

Дуров также рассказал, что почти не пользуется смартфоном, так как он «сильно отвлекает» и «может нарушать конфиденциальность». Он берет его не более двух раз в неделю для того, чтобы протестировать новые опции и функции в приложении. «Я предпочитаю использовать свой ноутбук или iPad», — добавил он.