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28.05.2025 в 06:10

Число владельцев подписки Telegram Premium выросло до 15 млн

За год число подписчиков удвоилось

Число пользователей Telegram с подпиской Premium выросло до 15 млн человек за год. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Спасибо, что перешли на Premium!», — написал Дуров.

В марте 2025 года общая аудитория Telegram достигла 1 млрд. Дуров говорил, что это второй «по популярности» мессенджер после WhatsApp.

В прошлом году выручка Telegram, аудитория которого превысила 1 млрд пользователей, составила $1,4 млрд, прибыль — $540 млн.

В 2024 году количество пользователей Premium-подписки утроилось, превысив 12 миллионов. С мая по май прошлого года число подписчиков удвоилось.

Ранее стало известно, что в Telegram появились групповые звонки на 200 участников. Также мессенджер запустил маркетплейс подарков.

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