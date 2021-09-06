«Очистить наши умы от липкой грязи»: Павел Дуров раскритиковал контент Netflix и TikTok

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал контент Netflix и TikTok в своем блоге. Он написал, что сожалеет, что большинство людей предпочитает «питать свои умы не фактами реальной жизни, которые позволяют нам менять мир, а случайными сериалами с Netflix и роликами из TikTok.

Дуров также отметил, что на глубоком уровне мозг не отличает вымысел от реальности, так что подсознание ищет решения проблем, которых не существует в реальности.

По словам предпринимателя, «чтобы быть креативными и продуктивными, мы должны сначала очистить свои умы от липкой грязи нерелевантного контента, которой его ежедневно наводняют «алгоритмы рекомендаций». Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом».

Ранее Павел Дуров также раскритиковал Apple в своем Telegram-канале. По его мнению, компания продает устаревшее оборудование по завышенным ценам клиентам, запертым в их экосистеме.