Патриарх Кирилл призвал депутатов ввести ограничения возможностей ИИ-технологий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме, призвал депутатов подумать над ограничением возможностей инструментов искусственного интеллекта (ИИ). По мнению предстоятеля Русской церкви, они «опаснее, чем ядерная энергия». Об этом сообщают «Ведомости».

Глава Русской православной церкви (РПЦ) подчеркнул, что нельзя отвергать научный прогресс, но необходимо законодательно отрегулировать применение ИИ-технологий, таких как дипфейки. Он также отметил, что западные ИИ-инструменты часто используются для политической манипуляции, поэтому России нужен собственный, «суверенный» искусственный интеллект.

Депутаты согласились с позицией Патриарха Кирилла. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что при разработке законопроектов о регулировании ИИ законодатели учтут высказанные предложения.

Ранее Патриарх Кирилл поддержал законопроект о запрете рекламы оккультно-магических услуг, а также инициативу о признании сатанизма экстремистским движением.