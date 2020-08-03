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18+
03.08.2020 в 13:00

Партнер Олимпиады NBC отчитался о резком снижении рекламных доходов

Они упали почти на треть

Телекомпания NBCUniversal, ключевой партнер по трансляции Олимпийских игр, резко снизила рекламные доходы во втором квартале. О финансовых результатах отчитался конгломерат Comcast (куда входит NBC), о падении показателя пишет Insidethegames.

У телекомпании заключен контракт с Международным олимпийским комитетом. Однако из-за пандемии COVID-19 Игры в Токио перенесли на 2021 год. В результате за период с апреля по июнь рекламные доходы телекомпании уменьшились на 28%.

Показатель упал по причине «сокращения расходов рекламодателей из-за COVID-19, в том числе из-за за отсрочки или отмены спортивных мероприятий и продолжающегося снижения рейтингов», объясняют авторы отчета.

Хотя Игры не должны были начаться раньше 24 июля, коммерческая и рекламная деятельность, связанная с Олимпиадой, весной была бы в активной фазе, и это повлияло на отчет, отмечает Insidethegames.

NBCUniversal владеет правами на показ игр на территории США до 2032 года. Изначально компания подписала контракт на четыре Олимпиады на сумму $4,38 млрд в 2011 году. По договору на игры в Токио пришлось почти $1,5 млрд. Обновленное соглашение предполагает показ семи Олимпиад, общая сумма достигает $7,65 млрд.

NBC Universal Comcast Олимпиада Олимпиада-2020 COVID-19
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