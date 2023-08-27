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27.08.2023 в 17:50

Париж первым в Европе запретит аренду электросамокатов в городе

Нововведение начнет действовать с 1 сентября

Власти Парижа вводят запрет на аренду электрических самокатов. Кататься на этом двухколесном транспорте по городу нельзя будет с 1 сентября, сообщает телеканал RTBF.

Мэрия столицы Франции не будет продлевать контракты с тремя частными операторами, которые владеют парком этих транспортных средств в Париже. При этом компаниям придется самим убрать с парижских улиц самокаты, которыми можно пользоваться до конца августа.

Решение о запрете было принято по итогам городского референдума по вопросу использования электросамокатов, в котором приняли участие более 100 тысяч парижан. За запрет высказались 89% голосовавших.

Ранее мы писали, что в России могут ввести обязательную сертификацию электросамокатов и ввести для этого вида транспорта госномера. Электросамокаты включат в список продукции, которую нужно обязательно сертифицировать. После введения сертификации регистрация этого транспорта в ГИБДД станет обязательной.

электросамокат
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