Paramount эксклюзивно показывает первые минуты нового хоррора за улыбку

Студия Paramount Pictures запустила промосайт, посвященный выходу фильма ужасов «Улыбка 2». На нем все желающие могут бесплатно посмотреть первые 7 минут хоррора, но есть одно условие — делать это нужно обязательно с улыбкой.

Для просмотра нужно включить веб-камеру и начать улыбаться, просмотр остановится, как только выражение вашего лица изменится.

«Улыбка 2» — сиквел нашумевшего хоррора 2022 года. Режиссером и сценаристом выступил автор первой части Паркер Финн. Главную роль исполнила Наоми Скотт, а второстепенных героев сыграли Кайл Галлнер из предыдущей части, Розмари ДеУитт, Лукас Гейдж, Дилан Гелула и Рэй Николсон. Бюджет «Улыбки 2» составил $28 млн.

Премьера фильма состоялась 18 октября. Старт проката оказался удачным, хоррор стал лидером мирового проката, собрав в дебютный уикенд $46 млн.