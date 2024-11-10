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10.11.2024 в 12:25

Paramount эксклюзивно показывает первые минуты нового хоррора за улыбку

Студия запустила промосайт, посвященный выходу фильма ужасов «Улыбка 2»

Студия Paramount Pictures запустила промосайт, посвященный выходу фильма ужасов «Улыбка 2». На нем все желающие могут бесплатно посмотреть первые 7 минут хоррора, но есть одно условие — делать это нужно обязательно с улыбкой.

Для просмотра нужно включить веб-камеру и начать улыбаться, просмотр остановится, как только выражение вашего лица изменится.

«Улыбка 2» — сиквел нашумевшего хоррора 2022 года. Режиссером и сценаристом выступил автор первой части Паркер Финн. Главную роль исполнила Наоми Скотт, а второстепенных героев сыграли Кайл Галлнер из предыдущей части, Розмари ДеУитт, Лукас Гейдж, Дилан Гелула и Рэй Николсон. Бюджет «Улыбки 2» составил $28 млн.

Премьера фильма состоялась 18 октября. Старт проката оказался удачным, хоррор стал лидером мирового проката, собрав в дебютный уикенд $46 млн.

Paramount
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