Папа и дочь предпочли изысканному блюду сосиски от «Папа может»

«Папа может» совместно с «Родной речью» запустили продолжение кампании с брутальным папой и его задорной дочкой. В этот раз действие происходит в изысканном ресторане. Высокая кухня, официанты, гости в костюмах и вечерних платьях — идеалистическую картину завершает аккомпанемент мелодичной арфы. Папа и дочь, находясь в центре этого пафосного ансамбля, с нетерпением ждут свой обед. Но когда официант открывает наполированный клош, внутри — причудливого вида блюдо, которое совершенно не вызывает доверия. Но папа приходит на помощь и достаёт огромный Папа-бокс с любимым перекусом, который точно утолит аппетит героев.

Историю сопровождает полюбившийся всеми саундтрек из серии предыдущих роликов бренда, обыгрывая тему укрощения звериного аппетита в любом месте, в любое время.

Кампания стартовала на федеральном ТВ и в интернете с 15 января.

Состав творческой группы

Останкинский мясоперерабатывающий комбинат (клиент)

Андрей Ажимов — директор по маркетингу

Владимир Первозванский — директор по маркетинговым коммуникациям

Максим Хивинцев — коммерческий директор

ГК «Родная Речь» (агентство)

RORE ИNАЧЕ

Юрий Полонский — исполнительный креативный директор

Анна Дементьева — арт-директор

Ирина Серебрякова — копирайтер

Мария Устькачкинцева — директор группы по работе с клиентами

Дарья Стрельцова — аккаунт менеджер

Никита Гуров — продюсер

ProFilm (продакшен)

Павел Сидоров — режиссер

Алексей Звонцов — режиссер демо части

Олеся Шепелева — исполнительный продюсер

Алексей Дмитриев — продюсер

Софья Новикова — пост-продакшн продюсер