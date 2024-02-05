Папа и дочь предпочли изысканному блюду сосиски от «Папа может»

«Папа может» совместно с «Родной речью» запустили продолжение кампании с брутальным папой и его задорной дочкой. В этот раз действие происходит в изысканном ресторане. Высокая кухня, официанты, гости в костюмах и вечерних платьях — идеалистическую картину завершает аккомпанемент мелодичной арфы. Папа и дочь, находясь в центре этого пафосного ансамбля, с нетерпением ждут свой обед. Но когда официант открывает наполированный клош, внутри — причудливого вида блюдо, которое совершенно не вызывает доверия. Но папа приходит на помощь и достаёт огромный Папа-бокс с любимым перекусом, который точно утолит аппетит героев.
Историю сопровождает полюбившийся всеми саундтрек из серии предыдущих роликов бренда, обыгрывая тему укрощения звериного аппетита в любом месте, в любое время.
Кампания стартовала на федеральном ТВ и в интернете с 15 января.
Состав творческой группы
Останкинский мясоперерабатывающий комбинат (клиент)
Андрей Ажимов — директор по маркетингу
Владимир Первозванский — директор по маркетинговым коммуникациям
Максим Хивинцев — коммерческий директор
ГК «Родная Речь» (агентство)
RORE ИNАЧЕ
Юрий Полонский — исполнительный креативный директор
Анна Дементьева — арт-директор
Ирина Серебрякова — копирайтер
Мария Устькачкинцева — директор группы по работе с клиентами
Дарья Стрельцова — аккаунт менеджер
Никита Гуров — продюсер
ProFilm (продакшен)
Павел Сидоров — режиссер
Алексей Звонцов — режиссер демо части
Олеся Шепелева — исполнительный продюсер
Алексей Дмитриев — продюсер
Софья Новикова — пост-продакшн продюсер