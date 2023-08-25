Папа накормил весь поезд бутербродами в новой рекламе «Папа может»

«Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» и ГК «Родная Речь» запустили продолжение кампании бренда «Папа Может» про «звериный» аппетит — на этот раз для линейки сервелата.

В очередном ролике папа и его дочка отправились в путешествие на поезде, прихватив с собой запас сервелата. Когда папа начинает резать колбасу, все пассажиры устремляются в сторону их купе. По сюжету только папа способен укротить «звериный» аппетит целого вагона или даже состава, однако в этот раз предусмотрительная дочка приходит ему на помощь.

В ролике звучит трек — продолжение музыкальной темы из предыдущего видео, адаптированный под новый сюжет.

«Помимо уже знакомых главных героев, остальные актёры-пассажиры отбирались съёмочной группой долго и тщательно, чтобы у зрителя создалось полное ощущение подлинности происходящего», — рассказали в агентстве.

Юрий Полонский, исполнительный креативный директор группы компаний «Родная Речь»: По-нашему мнению, команде удалось воссоздать особенную атмосферу, которая царит во время путешествия по железной дороге, а купе, где проходили съёмки, оказалось таким уютным, что членам съёмочной группы захотелось повторить это уже в реальности. И после съёмок некоторые из нас действительно отправились в свой долгожданный отпуск именно на поезде.

Кампания стартовала на федеральном ТВ и в интернете с 15 августа.

Состав творческой группы:

«Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (клиент)

Коммерческий директор: Максим Хивинцев

Руководитель отдела рекламы: Ольга Петрова

Директор по маркетинговым коммуникациям: Владимир Первозванский

ГК «Родная Речь» (агентство)

Директор группы по работе с клиентами: Мария Устькачкинцева

Аккаунт менеджер: Дарья Стрельцова

Исполнительный креативный директор: Юрий Полонский

Руководитель группы: Артём Мухин

Арт-директор: Евгения Макарова, Полина Слоева

Старший продюсер: Оксана Северин

Продакшен ProFilm

Исполнительный продюсер: Олеся Шепелева

Продюсер: Алексей Дмитриев

Постпродакшкн продюсер: Дарья Некрасова