Пётр Стерлигов возглавил департамент маркетинговых коммуникаций группы «М.Видео-Эльдорадо»

Пётр Стерлигов в августе возглавил департамент маркетинговых коммуникаций группы «М.Видео-Эльдорадо». В этой должности он напрямую подчиняется заместителю генерального директора по маркетингу Василию Большакову. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.



В задачи Стерлигова входит стратегическое развитие и продвижение брендов «М.Видео-Эльдорадо», поиск новых возможностей для визуализации их преимуществ и привлечение новых покупателей, планирование и управление промокампаниями, рост эффективности маркетинговых коммуникаций за счёт развития доступного инструментария.



Пётр Стерлигов более 16 лет работает в сфере маркетинга, рекламы, брендинга и PR. Последние три года он возглавлял направление маркетинга в «Почта Банке». Стерлигов в том числе отвечал за стратегическое развитие маркетинга, реализацию рекламных кампаний и продвижение продуктов и сервисов банка.

До этого он в течение восьми лет работал в креативном агентстве Instinct, где занимал позицию директора по работе с клиентами. На этой должности Стерлигов также участвовал в разработке рекламных кампаний «Почта Банка».

В 2008 — 2012 годах в креативном агентстве McCan Moscow Стерлигов прошёл путь от специалиста до руководителя группы по работе с клиентами. В 2007 — 2008 годах он работал PR-менеджером и бренд-менеджером в рекрутинговой компании Delogys Group, где занимался стратегическим анализом и исследованием рынка, разрабатывал идентичность и архитектуру бренда, организовывал PR-деятельность компании.