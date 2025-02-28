Ozon запустит кредитные карты и банкоматы

Ozon запланировал расширение банковского бизнеса. Так, «Озон банк» планирует в этом году запустить физические карты, банкоматную сеть и собственный эквайринг. Планируется также выпускать кредитки для граждан, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора направления Ozon Fintech Ваэ Овасапяна.

Во втором полугодии Ozon установит первую сотню собственных банкоматов. «Железо» для банкоматов планируется закупать, а большую часть программного обеспечения делать своими ресурсами. По словам Овасапяна, есть клиенты, у которых сохраняется потребность в снятии наличных и пополнении карт, несмотря на рост безналичного оборота в стране. Кроме того, это позволит банку в перспективе сокращать расходы.

Развивать услугу эквайринга для предпринимателей и юрлиц Ozon планирует с лета текущего года. У бизнеса появится возможность подключить эквайринг на сайт, в мобильное приложение или социальную сеть. Компания думает над запуском как онлайн-эквайринга, так и офлайн.

В этом году «Озон банк» может начать выпускать кредитки для граждан. Лимит по ним составит 1 млн руб., снятие и переводы без комиссии, бесплатное обслуживание, скидки на товары с маркетплейса, а также беспроцентный период до 78 дней. Оформить можно будет как виртуальную, так и пластиковую карту.

Эксперты считают решения банка логичными с точки зрения продуктового ряда. Озон-эквайринг может привлечь продавцов и улучшить качество обслуживания клиентов, отмечают они.

Ранее стало известно, что Ozon заставит продавцов платить за «последнюю милю» в случае отказа от товара. Это выравнивает условия в ситуациях, когда курьер выполнил работу, но покупатель не принял заказ.