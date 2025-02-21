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18+
21.02.2025 в 05:40

Ozon заставит продавцов платить за «последнюю милю» в случае отказа от товара

Компания меняет условия оферты для продавцов

Ozon меняет условия оферты для продавцов, касающиеся оплаты «последней мили». По новым правилам при невыкупе товара и отмене заказа маркетплейс будет удерживать с продавцов расходы на услуги курьеров, сообщают «Ведомости».

Из новых правил следует, что чем меньше процент выкупа товаров у продавца, тем больше издержек на оплату курьеров он понесет. Ранее в случае отказа покупателя от товара эти издержки несла площадка, а продавец оплачивал последнюю милю только в случае успешной продажи.

Новые правила будут применяться с 5 марта. Рассчитываться стоимость доставки товара будет логистическими компаниями-партнерами Ozon. Она не должна превышать 500 руб. вне зависимости от того, был выкуплен товар или нет, следует из правил.

Представитель Ozon пояснил, что последние изменения уравняли условия в ситуациях, когда курьер выполнил работу, но покупатель не принял заказ. По его словам, под эту схему подпадает около 3% возвращаемых товаров. Если покупатель отменил заказ до того, как его выдали курьеру, платы за последнюю милю не будет, уверяет собеседник.

Ранее Ozon объявил о запуске новой программы бонусов для продавцов, рекламирующих свои товары в Telegram и социальной сети «ВКонтакте». Вознаграждение можно будет потратить на продвижение внутри платформы.

Ozon
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