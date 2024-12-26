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26.12.2024 в 11:00

Ozon увеличил комиссии для селлеров за досрочные выплаты

Ставка для ежедневных и досрочных выплат составляет 4,49% от суммы перевода

С 24 декабря маркетплейс Ozon увеличил комиссию за услуги по выбору частоты выплат. Теперь базовая ставка для ежедневных и досрочных выплат составляет 4,49% от суммы перевода. Об этом компания рассказала в своем блоге.

Для еженедельных выплат ставки равны 3,49% (с выплатой на следующей неделе), 2,39% (с выплатой через неделю) и 1,19% (с выплатой через две недели).

Ставки будут ниже на 25%, если расчетный счет продавца в «Ozon Банке» привязан к личному кабинету Ozon, и селлер получает выплаты на этот счет. Тогда ежедневные и досрочные выплаты будут стоить 3,39%, а еженедельные — 2,59% (с выплатой на следующей неделе), 1,79% (с выплатой через неделю) и 0,89% (с выплатой через две недели).

В Ozon пояснили Sostav, что досрочная выплата является дополнительной услугой. Она позволяет продавцам получать выплаты вне стандартного графика, зафиксированного в договоре. Большинство селлеров пользуются стандартным графиком выплат — деньги поступают еженедельно, средства доступны к выводу бесплатно.

Ozon эквайринг
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